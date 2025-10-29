  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 29.10.2025Meniny má Klára
16°Bratislava

Ministerstvo spravodlivosti pripúšťa diskusiu k trestaniu recidivistov

  • DNES - 11:36
  • Bratislava
Ministerstvo spravodlivosti pripúšťa diskusiu k trestaniu recidivistov

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR je pripravené o téme drobnej kriminality vecne diskutovať, vrátane možných úprav v trestaní recidivistov.

Neplánuje však úplný návrat k tzv. horalkovému paragrafu. Chce spravodlivé a efektívne riešenie. Uviedol to šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) na sociálnej sieti.

Téma drobnej kriminality sa už viac ako rok stala predmetom masívnej opozičnej kampane, ktorá významne prispieva k nárastu pocitovej kriminality vo verejnosti. Táto kampaň je postavená na nepravdách (potvrdzujú to aj štatistiky) a vedome vytvára dojem, že novela Trestného zákona odstránila postihnuteľnosť a aj trestnosť viacerých činov. Nie je to pravda,“ poznamenal.

Susko podľa vlastných slov pozorne sleduje diskusiu o otázke recidívy pri drobných majetkových deliktoch. „Tak ako aj v prípade obchodníkov, ktorí nás upozornili na rastúcu agresivitu v obchodoch a okamžite sme zriadili v spolupráci s ministerstvom vnútra a Policajným zborom SR pracovnú skupinu. Tá priniesla konkrétne opatrenia na zlepšenie situácie v praxi,“ pripomenul.

Ocenil zároveň tých, ktorí o téme hovoria vecne a odborne. Mrzí ho však, že niektoré médiá a predstavitelia samospráv nepravdy ďalej šíria. „Súhlasím so svojím predchodcom na poste ministra spravodlivosti, že ide o bublinu, ktorú nafúkli politickí oponenti tejto vlády. Rovnako s ním zdieľam názor, že riešením nie je zníženie hranice škody zo 700 eur. Taký krok by drobnú kriminalitu vôbec neriešil, pretože priemerná hodnota krádeží sa pohybuje na úrovni 50 až 60 eur,“ dodal.

Za predmet legitímnej diskusie Susko označil zrušený tzv. horalkový paragraf. Pripomenul však, že návrh na zrušenie prišiel počas vlády Ľudovíta Ódora. „V našom návrhu novely Trestného zákona zrušenie tohto ustanovenia vôbec nefigurovalo. (...) My sme len prevzali znenie (a doplnili ho v rámci rozpravy v II. čítaní po všeobecnej dohode), ktoré pripravila a presadzovala predchádzajúca vláda. No a presne tí dnešní opoziční politici, ktorí vtedy hlasovali za zrušenie tzv. horalkového paragrafu, dnes organizujú kampane s heslom kradnúť sa oplatí,“ skonštatoval. Konanie opozície označil za pokrytectvo.

Zrušenie tzv. horalkového paragrafu v utorok (28. 10.) kritizoval aj generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Označil ho za najzásadnejšiu chybu z pohľadu ochrany spoločnosti pred páchateľmi, ktorí sa opakovane dopúšťajú drobných krádeží.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
LOZ: Mzdy zdravotníkov sú kryté v rozpočte, peniaze dostávajú zdravotné poisťovne

LOZ: Mzdy zdravotníkov sú kryté v rozpočte, peniaze dostávajú zdravotné poisťovne

DNES - 11:25Domáce

Peter Visolajský reagoval na vyhlásenia Asociácie nemocníc Slovenska o dohode medzi odborármi a vládou.

Mladík zomrel po dopravnej nehode, vinník odišiel z miesta

Mladík zomrel po dopravnej nehode, vinník odišiel z miesta

DNES - 11:21Domáce

Polícii sa v krátkom čase podarilo vypátrať vozidlo a páchateľa stotožniť.

Fico: Výjazdové rokovanie vlády v obci Višňové je dobre pripravené

Fico: Výjazdové rokovanie vlády v obci Višňové je dobre pripravené

DNES - 10:47Domáce

Výjazdové rokovanie vlády v stredu v obci Višňové je dobre pripravené.

Prezident sa prvýkrát zúčastní na najvyššom fóre UNESCO

Prezident sa prvýkrát zúčastní na najvyššom fóre UNESCO

DNES - 9:43Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini sa prvýkrát zúčastní na najvyššom fóre UNESCO, ktorého cieľom je posilňovanie mieru prostredníctvom vzdelávania a kultúry.

Vosveteit.sk
POZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémyPOZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémy
Nový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na SlovenskoNový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na Slovensko
Čím viac pixelov, tým lepší obraz? Ak plánuješ kúpu 8K televízora, mal by si si toto prečítať skôr, než zaplatíšČím viac pixelov, tým lepší obraz? Ak plánuješ kúpu 8K televízora, mal by si si toto prečítať skôr, než zaplatíš
Znie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkamiZnie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkami
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničiaMyslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
Xiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácieXiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácie
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfónČaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Google Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôrGoogle Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôr
AKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimiAKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimi
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP