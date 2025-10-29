  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 29.10.2025Meniny má Klára
16°Bratislava

MIRRI je ochotné komunikovať s Nadáciou Zastavme korupciu o nákupe IT systému

  • DNES - 11:30
  • Bratislava
MIRRI je ochotné komunikovať s Nadáciou Zastavme korupciu o nákupe IT systému

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR je naďalej ochotné komunikovať s Nadáciou Zastavme korupciu a vysvetliť jej základné fakty ohľadom nákupu IT systému pre portál slovensko.sk.

Odbor komunikácie MIRRI tak reagoval na trestné oznámenie, ktoré podala nadácia pre podozrenie zo zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní IT systému a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

MIRRI víta trestné oznámenie, pretože je absurdné a vďaka jeho neúspechu bude mať verejnosť ďalší argument na to, že kroky, ktoré sa realizujú, sú absolútne v súlade so zákonom a sú prospešné pre Slovensko,“ uviedol rezort investícií.

Nadácia sa podľa neho rozhodla ignorovať fakty a prekrúca informácie, pričom rezort s ňou komunikoval a na všetky otázky jej odpovedal. Doplnil, že na portáli slovensko.sk fungujú licencie od spoločnosti Barclet od roku 2015, ale kapacitne a funkcionalitou nespĺňajú požadované parametre. Predmetom obstarávania je ich vylepšenie, takže sa uvádzajú konkrétne produkty. Súťaž sa realizuje cez dynamický nákupný systém, kde je zaregistrovaných približne 100 firiem, ktoré dodávajú IT riešenia. Samotná zákazka nie je podľa MIRRI v hodnote 17,8 milióna eur, je to iba jej predpokladaná hodnota, pričom zvíťazí ten, kto predloží najnižšiu cenu. Rezort zároveň odmietol aj tvrdenie nadácie, že plánoval kúpiť rovnaký produkt za 3,38 milióna eur.

Obstaráva sa skutočne neobmedzená a perpetuálna licencia, čiže od tohto okamihu nebude potrebné nič riešiť ani v čase, ani v prípade škálovateľnosti licencií, keďže užívatelia pribúdajú na portál. Druhou kľúčovou vecou je, že víťaz musí odovzdať zdrojový kód aj s právom ho pozmeňovať a s ním vytvoriť nové dielo. Vzhľadom na aktivity nadácie preto môžeme konštatovať, že podniká kroky presne na to, aby sa štát neodstrihol od existujúceho dodávateľa. Hoci by súťaž vyhral existujúci dodávateľ, tak štát má plné právo softvér IAM servisovať u akéhokoľvek iného dodávateľa a realizovať vlastné vylepšenia do budúcnosti bez závislosti na tom, kto licencie dodá,“ dodalo MIRRI.

Nadácia vníma verejné obstarávanie v rámci nákupu IT systému za účelovo nastavené, pričom zvýhodňuje jedného dodávateľa, a to spoločnosť Barclet, ktorá je personálne a biznisovo prepojená s dlhoročným dodávateľom GlobalTel. Ozrejmila, že jedným z cieľov modernizácie portálu slovensko.sk malo byť zníženie závislosti štátu od dodávateľa GlobalTel, aktuálny postup verejného obstarávania však podľa nadácie túto závislosť prehlbuje. Okrem podozrenia z netransparentnosti a obchádzania zákona upozornila aj na riziko technologického zamknutia, keď štát nebude môcť systém ďalej rozvíjať bez pôvodného dodávateľa.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Firma pri Žiline dostane daňovú úľavu, Saková vysvetlila okolnosti

Firma pri Žiline dostane daňovú úľavu, Saková vysvetlila okolnosti

DNES - 10:48Ekonomické

Vláda chce podporiť spoločnosť v regiónoch, udelí jej daňovú úľavu.

Obchodný reťazec sťahuje z predaja cesnak

Obchodný reťazec sťahuje z predaja cesnak

VČERA - 21:36Ekonomické

Potravina nevyhovela laboratórnym testom.

Obchodný reťazec sťahuje z predaja nebezpečné ovocie

Obchodný reťazec sťahuje z predaja nebezpečné ovocie

VČERA - 20:30Ekonomické

Reťazec vydal varovanie pre zákazníkov.

Nvidia získa v Nokii za jednu miliardu USD 2,9-percentný podiel

Nvidia získa v Nokii za jednu miliardu USD 2,9-percentný podiel

VČERA - 19:03Ekonomické

Americký technologický gigant Nvidia sa stane významným akcionárom fínskeho koncernu Nokia.

Vosveteit.sk
POZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémyPOZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémy
Nový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na SlovenskoNový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na Slovensko
Čím viac pixelov, tým lepší obraz? Ak plánuješ kúpu 8K televízora, mal by si si toto prečítať skôr, než zaplatíšČím viac pixelov, tým lepší obraz? Ak plánuješ kúpu 8K televízora, mal by si si toto prečítať skôr, než zaplatíš
Znie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkamiZnie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkami
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničiaMyslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
Xiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácieXiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácie
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfónČaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Google Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôrGoogle Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôr
AKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimiAKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimi
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP