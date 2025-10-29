Mladík zomrel po dopravnej nehode, vinník odišiel z miesta
Polícii sa v krátkom čase podarilo vypátrať vozidlo a páchateľa stotožniť.
Mladík, ktorého telo našli 25. októbra pri ceste I/11 v žilinskej mestskej časti Brodno, zomrel v súvislosti s dopravnou nehodou.
Polícia v tejto súvislosti obvinila 38-ročného vodiča Toyoty z prečinu usmrtenia a prečinu neposkytnutia pomoci. TASR o tom v stredu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Vodič po dopravnej nehode odišiel na neznáme miesto. Dôkladnou operatívno-pátracou činnosťou žilinských policajtov sa podarilo vozidlo v krátkom čase vypátrať a vodiča stotožniť. Vozidlo Toyota RAV4 mal v tom čase viesť 38-ročný muž v smere jazdy od Žiliny na Čadcu,“ uviedla Kocková.
Policajný vyšetrovateľ muža obvinil, zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.
