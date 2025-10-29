  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 29.10.2025Meniny má Klára
16°Bratislava

USA zredukujú svoju vojenskú prítomnosť na východnom krídle NATO

  • DNES - 11:19
  • Bukurešť
USA zredukujú svoju vojenskú prítomnosť na východnom krídle NATO

Počet amerických vojakov sa pravdepodobne redukuje aj v rámci Slovenska.

Rumunské ministerstvo obrany v stredu uviedlo, že Spojené štáty informovali Rumunsko aj iných spojencov v Severoatlantickej aliancii o pláne zredukovať počet amerických vojakov nasadených na východnom krídle NATO. Zdroje spravodajských portálov Romania Journal a g4media.ro uvádzajú, že znižovanie počtu amerických jednotiek by sa malo týkať aj Slovenska, Bulharska a Maďarska. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP, Bloomberg a Agerpres.

Spojené štáty sa rozhodli pozastaviť striedanie brigády v Európe, ktorá mala jednotky v niekoľkých krajinách,“ uviedol rumunský rezort obrany vo vyhlásení. Zníženie počtu vojakov sa bude týkať brigády nasadenej na leteckej základni Mihail Kogalniceanu pri pobreží Čierneho mora.

Európski spojenci už boli informovaní administratívou prezidenta Donalda Trumpa, že budú musieť prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť, pretože Spojené štáty sa v súčasnosti viac zameriavajú na svoje vlastné hranice a indo-pacifický región.

Rumunský rezort obrany uvádza, že toto rozhodnutie očakával a v krajine ostane naďalej nasadených približne 1000 amerických vojakov. „Rozhodnutie zohľadnilo skutočnosť, že NATO posilnilo svoju prítomnosť a činnosť na východnom krídle, čo Spojeným štátom umožňuje prispôsobiť svoju vojenskú pozíciu v regióne,“ dodal.

Napriek obavám z možného obmedzenia vojenskej prítomnosti Spojených štátov na východnej hranici NATO prezident Trump v septembri vyhlásil, že Washington by mohol zvýšiť počet svojich vojakov nasadených v Poľsku.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Poľské stíhačky zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom

Poľské stíhačky zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom

DNES - 10:27Zahraničné

Poľské vzdušné sily v utorok zachytili a identifikovali ruské prieskumné lietadlo typu Il-20, ktoré letelo nad Baltským morom v medzinárodnom vzdušnom priestore.

Izrael po rozsiahlych útokoch v Pásme Gazy opäť obnovil prímerie

Izrael po rozsiahlych útokoch v Pásme Gazy opäť obnovil prímerie

DNES - 10:00Zahraničné

Izraelská armáda začala v stredu od 10.00 h miestneho času opäť uplatňovať prímerie vo vojne s militantným hnutím Hamas.

Južná Kórea: Stretnutie Trumpa a Kima sa nepodarilo zorganizovať

Južná Kórea: Stretnutie Trumpa a Kima sa nepodarilo zorganizovať

DNES - 9:59Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že sa mu nepodarilo zorganizovať stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom počas návštevy Južnej Kórey.

Trump uznal, že v ďalších prezidentských voľbách už nebude môcť kandidovať

Trump uznal, že v ďalších prezidentských voľbách už nebude môcť kandidovať

DNES - 8:37Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v stredu uznal, že podľa ústavy už nemôže opäť kandidovať do funkcie šéfa Bieleho domu.

Vosveteit.sk
POZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémyPOZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémy
Nový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na SlovenskoNový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na Slovensko
Čím viac pixelov, tým lepší obraz? Ak plánuješ kúpu 8K televízora, mal by si si toto prečítať skôr, než zaplatíšČím viac pixelov, tým lepší obraz? Ak plánuješ kúpu 8K televízora, mal by si si toto prečítať skôr, než zaplatíš
Znie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkamiZnie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkami
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničiaMyslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
Xiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácieXiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácie
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfónČaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Google Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôrGoogle Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôr
AKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimiAKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimi
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP