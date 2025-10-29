Firma pri Žiline dostane daňovú úľavu, Saková vysvetlila okolnosti
- DNES - 10:48
- Bratislava/Višňové
Vláda chce podporiť spoločnosť v regiónoch, udelí jej daňovú úľavu.
Spoločnosť Mobis Slovakia dostane od vlády daňovú úľavu vo výške 4,5 milióna eur. Uviedla to v stredu pred výjazdovým rokovaním vlády vo Višňovom pri Žiline podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).
„My dokonca dnes ešte budeme uvádzať aj podporu ďalšej investičnej spoločnosti Mobis Slovakia, ktorá tu neďaleko v Gbeľanoch vytvára nové pracovné miesta s veľmi dobrými platovými ohodnoteniami. Snažíme sa všade, kde sa dá, v regiónoch podporovať nové investície, aby aj ľudia v regiónoch mali rovnaký štandard života, ako majú v hlavnom meste. Ide o pomoc vo forme daňovej úľavy, je to približne 4,5 milióna eur,“ dodala Saková.
MIRRI je ochotné komunikovať s Nadáciou Zastavme korupciu o nákupe IT systému
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je naďalej ochotné komunikovať s Nadáciou Zastavme korupciu a vysvetliť jej základné fakty ohľadom nákupu IT systému pre portál slovensko.sk.
Obchodný reťazec sťahuje z predaja cesnak
Potravina nevyhovela laboratórnym testom.
Obchodný reťazec sťahuje z predaja nebezpečné ovocie
Reťazec vydal varovanie pre zákazníkov.
Nvidia získa v Nokii za jednu miliardu USD 2,9-percentný podiel
Americký technologický gigant Nvidia sa stane významným akcionárom fínskeho koncernu Nokia.