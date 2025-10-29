Fico: Výjazdové rokovanie vlády v obci Višňové je dobre pripravené
Výjazdové rokovanie vlády v stredu v obci Višňové (okres Žilina) je dobre pripravené.
Kabinet vyčlenil približne 1,8 milióna eur na malé projekty, ktoré obce v okresoch Žilina a Bytča potrebujú. Pred rokovaním to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Verí tiež, že minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smer-SD) bude mať viac informácií o dátume spustenia tunela Višňové.
Predseda vlády zároveň odmieta obraz, ktorý šíri opozícia, že na Slovensku „skapal pes“ a ľudia umierajú od hladu. „Odmietam nihilizáciu, pretože to sú reči, ktoré škodia tejto krajine. (...) Bol by som rád, keby aj dnešné rokovanie potvrdilo, že Slovensko sa rozvíja s chybami, ktoré sú typické pre krajiny, ktoré prešli náročným transformačným obdobím. Myslím si, že sme krajina, ktorá je úspešná,“ poznamenal.
Ministerstvo spravodlivosti pripúšťa diskusiu k trestaniu recidivistov
Ministerstvo spravodlivosti SR je pripravené o téme drobnej kriminality vecne diskutovať, vrátane možných úprav v trestaní recidivistov.
LOZ: Mzdy zdravotníkov sú kryté v rozpočte, peniaze dostávajú zdravotné poisťovne
Peter Visolajský reagoval na vyhlásenia Asociácie nemocníc Slovenska o dohode medzi odborármi a vládou.
Mladík zomrel po dopravnej nehode, vinník odišiel z miesta
Polícii sa v krátkom čase podarilo vypátrať vozidlo a páchateľa stotožniť.
Prezident sa prvýkrát zúčastní na najvyššom fóre UNESCO
Prezident SR Peter Pellegrini sa prvýkrát zúčastní na najvyššom fóre UNESCO, ktorého cieľom je posilňovanie mieru prostredníctvom vzdelávania a kultúry.