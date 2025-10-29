  • Články
Poľské stíhačky zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom

  • DNES - 10:27
  • Varšava
Poľské stíhačky zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom

Poľské vzdušné sily v utorok zachytili a identifikovali ruské prieskumné lietadlo typu Il-20, ktoré letelo nad Baltským morom v medzinárodnom vzdušnom priestore.

Podľa informácií zverejnených Operačným velením ozbrojených síl Poľskej republiky stroj nemal podaný letový plán a mal vypnutý transponder, no nenarušil poľský vzdušný priestor. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa príspevku Operačného velenia ozbrojených síl Poľska na sieti X.

Na zásah bola vyslaná pohotovostná dvojica stíhačiek MiG-29, ktorá lietadlo úspešne zachytila, vizuálne identifikovala a eskortovala mimo zóny poľskej zodpovednosti.

Velenie ocenilo rýchlu reakciu, vysokú bojovú pripravenosť a profesionalitu pilotov, ako aj efektívnu koordináciu systému protivzdušnej obrany. Zdôraznilo, že ochrana poľského vzdušného priestoru patrí k denným úlohám príslušníkov poľských ozbrojených síl.

Podľa poľskej armády zostávajú ozbrojené sily v nepretržitej pohotovosti, pripravené reagovať na každé potenciálne ohrozenie a chrániť suverenitu poľskej vzdušnej hranice.

Zdroj: Info.sk, TASR
