Izrael po rozsiahlych útokoch v Pásme Gazy opäť obnovil prímerie

  • DNES - 10:00
  • Tel Aviv
Izrael po rozsiahlych útokoch v Pásme Gazy opäť obnovil prímerie

Izraelská armáda začala v stredu od 10.00 h miestneho času (09.00 h SEČ) opäť uplatňovať prímerie vo vojne s militantným hnutím Hamas.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok nariadil útoky na palestínsku enklávu pre obvinenia z porušenia prímeria Hamasom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a DPA a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).

Po sérii útokov, pri ktorých boli zasiahnuté desiatky teroristických cieľov a teroristov, začala izraelská armáda opäť presadzovať prímerie v reakcii na porušenia zo strany Hamasu,“ uviedla armáda vo vyhlásení.

Izraelskí vojaci podľa vyhlásenia v palestínskej enkláve „zasiahli 30 teroristov zastávajúcich veliteľské pozície v teroristických organizáciách operujúcich v Pásme Gazy“. Armáda uvádza, že dohodu o prímerí bude dodržiavať, ale rázne odpovie na akékoľvek jej porušenie.

Nočné útoky si v Pásme Gazy podľa miestnych zdravotníckych úradov vyžiadali najmenej 81 obetí vrátane detí. Agentúra AP uvádza, že toto číslo bude zrejme vyššie, pretože z ďalších viac ako 45 zranených sú mnohí v kritickom stave.

Netanjahu v utorok obvinil Hamas z porušenia prímeria, pretože hnutie v pondelok odovzdalo časť ostatkov rukojemníka, ktorých väčšinu izraelská armáda získala ešte v decembri 2023. V Pásme Gazy sa naďalej nachádza 13 tiel rukojemníkov, ktoré má Hamas podľa podmienok prímeria vrátiť Izraelu.

Dohoda o prímerí sprostredkovaná Spojenými štátmi nadobudla platnosť 10. októbra a prerušila dvojročný konflikt, ktorý vypukol po útokoch Hamasu na Izrael 7. októbra 2023. Obe strany sa odvtedy navzájom obviňujú z porušovania dohody.

Americký prezident Donald Trump v reakcii na izraelské útoky uviedol, že „nič“ neohrozí platné prímerie v Pásme Gazy. Zároveň zdôraznil, že Izrael má právo reagovať: „Zabili izraelského vojaka. Tak Izraelčania odpovedali a mali odpovedať,“ povedal Trump počas letu na palube Air Force One.

Zdroj: Info.sk, TASR
