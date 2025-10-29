Južná Kórea: Stretnutie Trumpa a Kima sa nepodarilo zorganizovať
- DNES - 9:59
- Soul
Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že sa mu nepodarilo zorganizovať stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom počas návštevy Južnej Kórey.
Vyvrátil tým špekulácie o spoločnom summite oboch lídrov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Šéf Bieleho domu vyjadril záujem o stretnutie s Kimom počas svojej cesty do Ázie. KĽDR oficiálne nezverejnila odpoveď na pozvanie a niekoľko hodín pred Trumpovou návštevou otestovala strely s plochou dráhou letu pri svojom západnom pobreží, informoval Pchjongjang.
„Kim Čong-una poznám veľmi dobre... naozaj sme nedokázali dohodnúť termín,“ vyhlásil Trump. Zdôraznil, že sa bude snažiť „urovnať“ napätie medzi Pchjongjangom a Soulom, keď sa stretne s juhokórejským prezidentom I Če-mjongom. Líder Južnej Kórey privítal Trumpovo pozvanie pre vodcu KĽDR a povedal, že vytvorilo „významný pocit vrúcnosti a mieru na Kórejskom polostrove“.
Prezident USA v stredu povedal, že očakáva stretnutie s Kimom v „nie príliš vzdialenej budúcnosti“. „V istom momente sa budeme zaoberať Severnou Kóreou. Myslím, že oni by to chceli a aj ja by som to chcel,“ povedal novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One.
Trump sa s Kimom stretol trikrát počas svojho prvého funkčného obdobia. Ich posledné stretnutie sa uskutočnilo v Pchanmundžome - demilitarizovanej zóne, ktorá oddeľuje obe Kórey. Rokovania však stroskotali pre nezhody v otázke jadrového zbrojenia a obmedzení KĽDR v tejto oblasti.
