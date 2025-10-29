  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 29.10.2025Meniny má Klára
15°Bratislava

Južná Kórea: Stretnutie Trumpa a Kima sa nepodarilo zorganizovať

  • DNES - 9:59
  • Soul
Južná Kórea: Stretnutie Trumpa a Kima sa nepodarilo zorganizovať

Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že sa mu nepodarilo zorganizovať stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom počas návštevy Južnej Kórey.

Vyvrátil tým špekulácie o spoločnom summite oboch lídrov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Šéf Bieleho domu vyjadril záujem o stretnutie s Kimom počas svojej cesty do Ázie. KĽDR oficiálne nezverejnila odpoveď na pozvanie a niekoľko hodín pred Trumpovou návštevou otestovala strely s plochou dráhou letu pri svojom západnom pobreží, informoval Pchjongjang.

Kim Čong-una poznám veľmi dobre... naozaj sme nedokázali dohodnúť termín,“ vyhlásil Trump. Zdôraznil, že sa bude snažiť „urovnať“ napätie medzi Pchjongjangom a Soulom, keď sa stretne s juhokórejským prezidentom I Če-mjongom. Líder Južnej Kórey privítal Trumpovo pozvanie pre vodcu KĽDR a povedal, že vytvorilo „významný pocit vrúcnosti a mieru na Kórejskom polostrove“.

Prezident USA v stredu povedal, že očakáva stretnutie s Kimom v „nie príliš vzdialenej budúcnosti“. „V istom momente sa budeme zaoberať Severnou Kóreou. Myslím, že oni by to chceli a aj ja by som to chcel,“ povedal novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One.

Trump sa s Kimom stretol trikrát počas svojho prvého funkčného obdobia. Ich posledné stretnutie sa uskutočnilo v Pchanmundžome - demilitarizovanej zóne, ktorá oddeľuje obe Kórey. Rokovania však stroskotali pre nezhody v otázke jadrového zbrojenia a obmedzení KĽDR v tejto oblasti.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Izrael po rozsiahlych útokoch v Pásme Gazy opäť obnovil prímerie

Izrael po rozsiahlych útokoch v Pásme Gazy opäť obnovil prímerie

DNES - 10:00Zahraničné

Izraelská armáda začala v stredu od 10.00 h miestneho času opäť uplatňovať prímerie vo vojne s militantným hnutím Hamas.

Trump uznal, že v ďalších prezidentských voľbách už nebude môcť kandidovať

Trump uznal, že v ďalších prezidentských voľbách už nebude môcť kandidovať

DNES - 8:37Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v stredu uznal, že podľa ústavy už nemôže opäť kandidovať do funkcie šéfa Bieleho domu.

Rutte uistil Litvu o podpore NATO po incidentoch s balónmi z Bieloruska

Rutte uistil Litvu o podpore NATO po incidentoch s balónmi z Bieloruska

DNES - 6:25Zahraničné

Severoatlantická aliancia vyjadrila podporu Litve po tom, čo niekoľko balónov naplnených pašovanými cigaretami opakovane preniklo do jej vzdušného priestoru z územia Bieloruska.

Sudkyňa v San Franciscu na neurčito zakázala prepúšťať zamestnancov vlády počas shutdownu

Sudkyňa v San Franciscu na neurčito zakázala prepúšťať zamestnancov vlády počas shutdownu

DNES - 6:13Zahraničné

Sudkyňa okresného súdu v San Franciscu Susan Illstonová na dobu neurčitú zakázala administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa prepúšťať federálnych zamestnancov počas tzv. vládneho shutdownu.

Vosveteit.sk
Nový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na SlovenskoNový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na Slovensko
Čím viac pixelov, tým lepší obraz? Ak plánuješ kúpu 8K televízora, mal by si si toto prečítať skôr, než zaplatíšČím viac pixelov, tým lepší obraz? Ak plánuješ kúpu 8K televízora, mal by si si toto prečítať skôr, než zaplatíš
Znie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkamiZnie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkami
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničiaMyslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
Xiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácieXiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácie
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfónČaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Google Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôrGoogle Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôr
AKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimiAKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimi
Wi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problémWi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problém
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP