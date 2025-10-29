  • Články
Prezident sa prvýkrát zúčastní na najvyššom fóre UNESCO

Prezident SR Peter Pellegrini sa prvýkrát zúčastní na najvyššom fóre UNESCO, ktorého cieľom je posilňovanie mieru prostredníctvom vzdelávania a kultúry.

V stredu preto odcestuje do Samarkandu v Uzbekistane, kde sa zúčastní na 43. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO. S prezidentom odcestuje aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.

Medzi hlavné témy tohtoročného zasadnutia patrí iniciatíva generálnej riaditeľky UNESCO Audrey Azoulayovej „Education for Peace“, ktorej cieľom je posilniť úlohu vzdelávania ako nástroja mieru. Stretnutie má osobitný význam aj v kontexte 80. výročia založenia UNESCO. Konferencia sa zároveň po 40 rokoch presúva mimo Paríža. Zdôrazniť má výnimočné postavenie Strednej Ázie ako miesta, kde sa stretávajú kultúry, tradície a myšlienky.

Prezident sa vo štvrtok (30. 10.) zúčastní na oficiálnom otvorení konferencie, v piatok (31. 10.) vystúpi v úvode všeobecnej politickej debaty. „Slovensko sa zároveň ako člen Výkonnej rady UNESCO predstaví ako aktívny prispievateľ k tvorbe rozhodnutí v oblastiach vzdelávania, etiky umelej inteligencie, ochrany kultúrneho dedičstva a podpory multilateralizmu a vyzdvihne náš dlhodobý a odborný prínos do činnosti organizácie,“ priblížil odbor komunikácie KP SR.

Hlava štátu absolvuje viacero bilaterálnych rokovaní, okrem iného aj s prezidentom Uzbekistanu Šavkatom Mirzijojevom a s generálnou riaditeľkou UNESCO. V Samarkande navštívi aj medzinárodnú školu RedBridge, ktorú vedie slovenská riaditeľka Lucia Ščipová. Pracovnú cestu uzavrie spoločné vystúpenie slovenského folklórneho súboru Lúčnica a uzbeckého štátneho súboru Bakhor v priestoroch Samarkandského divadla hudby a drámy Ch. Alimdžana.

Zdroj: Info.sk, TASR
