Zrážka vlaku s človekom: Dopravu v úseku prerušili
Na železničnom úseku na východe došlo k mimoriadnej udalosti.
V úseku Spišské Vlachy - Krompachy je prerušená železničná doprava. Obmedzená je od stredajšieho rána, keď v danom úseku došlo k mimoriadnej udalosti. O situácii informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti.
„Vlak EN 443 zrazil osobu v koľajisku,“ uviedla ZSSK. Na trati Spišské Vlachy - Krompachy v tejto súvislosti možno očakávať meškania vlakov.
