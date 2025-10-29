  • Články
Zrážka vlaku s človekom: Dopravu v úseku prerušili

  • DNES - 8:39
  • Krompachy
Na železničnom úseku na východe došlo k mimoriadnej udalosti.

V úseku Spišské Vlachy - Krompachy je prerušená železničná doprava. Obmedzená je od stredajšieho rána, keď v danom úseku došlo k mimoriadnej udalosti. O situácii informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti.

Vlak EN 443 zrazil osobu v koľajisku,“ uviedla ZSSK. Na trati Spišské Vlachy - Krompachy v tejto súvislosti možno očakávať meškania vlakov.

Zdroj: Info.sk, TASR
