Trump uznal, že v ďalších prezidentských voľbách už nebude môcť kandidovať

  • DNES - 8:37
  • Tokio/Soul
Americký prezident Donald Trump v stredu uznal, že podľa ústavy už nemôže opäť kandidovať do funkcie šéfa Bieleho domu.

Toto obmedzenie v súvislosti s prezidentskými voľbami v roku 2028 predtým opakovane nepripúšťal, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Mám v prieskumoch najvyššie čísla, aké som kedy mal, a podľa toho, čo som čítal, asi nebudem môcť kandidovať, takže uvidíme, čo sa stane. Je to škoda,“ uviedol Trump (79) na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Americká ústava, konkrétne jej 22. dodatok, zakazuje prezidentom vládnuť viac ako dva mandáty. Trump svoj druhý začal v januári tohto roka.

Prvýkrát vyhral Trump boj o Biely dom v roku 2016, mandát si odslúžil v rokoch 2017 až 2021. Opakovane však vyhlásil, že navzdory ústavným limitom ľudia chcú, aby krajinu viedol aj naďalej. Na verejnosti sa tiež niekoľkokrát objavil so svojimi typickými červenými šiltovkami s nápisom „Trump 2028“.

Americké médiá v uplynulých týždňoch špekulujú, či nebude Trump kandidovať v roku 2028 z pozície viceprezidenta a súčasný viceprezident J. D. Vance by naopak kandidoval za prezidenta. Trump však tento týždeň takúto myšlienku odmietol.

Predseda americkej Snemovne reprezentantov Mike Johnson v utorok uviedol, že zmeniť Ústavu Spojených štátov tak, aby Trump mohol byť zvolený na tretie funkčné obdobie, by trvalo pridlho a on sám nevidí možnosť, ako to dosiahnuť.

Trumpov bývalý poradca a jeden z hlavných ideológov hnutia Make America Great Again (MAGA) Steve Bannon minulý týždeň vyhlásil, že existuje plán pre udržanie Trumpa v Bielom dome. „Dostane tretie funkčné obdobie. Trump bude prezidentom v roku 2028. A ľudia by sa s tým mali zmieriť,“ uviedol Bannon pre týždenník The Economist.

Zdroj: Info.sk, TASR
