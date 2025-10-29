  • Články
Po zrážke s autom skončila električka mimo koľajiska

  • DNES - 7:38
  • Bratislava
Po zrážke s autom skončila električka mimo koľajiska

V súvislosti s nehodou je prerušená premávka električkovej linky 1.

Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v stredu nadránom na križovatke ulíc Žilinská a Štefanovičova v Bratislave. Zrazila sa tam električka s autom. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.

Po náraze skončila električka mimo koľajiska,“ priblížila Bartošová s tým, že vodiča auta previezli na ošetrenie do jednej z bratislavských nemocníc. Alkohol nebol zistený u žiadneho z vodičov.

Do premávky nasadili náhradný autobus

V súvislosti s nehodou je prerušená premávka električkovej linky 1, nasadená je náhradná autobusová doprava. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava na svojom webe.

Linka číslo 1 premáva od zastávky Vysoká cez Radlinského na konečnú Stn. Vinohrady a späť. Náhradná autobusová doprava X1 premáva obojsmerne v úseku Blumentál cez Kollárovo nám., Hodžovo nám. na Hlavnú stanicu.

Polícia zároveň žiada vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili opatrnosť a riadili sa pokynmi policajtov. Na prejazd odporúča využiť alternatívne trasy.

Zdroj: Info.sk, TASR
