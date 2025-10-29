  • Články
Sudkyňa v San Franciscu na neurčito zakázala prepúšťať zamestnancov vlády počas shutdownu

  • DNES - 6:13
  • Washington
Sudkyňa okresného súdu v San Franciscu Susan Illstonová na dobu neurčitú zakázala administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa prepúšťať federálnych zamestnancov počas tzv. vládneho shutdownu.

Už predtým vydala dočasný zákaz, ktorý mal vypršať v stredu. Teraz ho predĺžila predbežným opatrením platným dovtedy, kým sa nevyrieši súdny spor proti prepúšťaniu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Opatrenie zakazuje vydávanie akýchkoľvek nových oznámení o prepúšťaní pracovníkov federálnych úradov a pozastavuje platnosť aj všetkých existujúcich. Nevzťahuje sa však na výpovede, ktoré boli zaslané pred tým, než došlo k zastaveniu činnosti vlády.

Sudkyňa, ktorú vymenoval niekdajší demokratický prezident Bill Clinton, vyjadrila presvedčenie, že cieľom prepúšťania je „politická odplata“. Zamietla tiež žiadosť vlády, aby pozastavila svoje predbežné opatrenie, kým sa odvolá proti jej rozhodnutiu. Odborové zväzy, ktoré namietajú proti prepúšťaniu, podľa nej pravdepodobne uspejú so svojimi tvrdeniami, že výpovede sú svojvoľné a politicky motivované.

Illstonová už v polovici októbra pozastavila prepúšťanie príkazom, ktorý zvyčajne vyprší po 14 dňoch. Predbežné opatrenie ale trvá dovtedy, kým sudca nerozhodne o veci samej. Podľa AP by tento krok mohol prerušiť prepúšťanie na niekoľko týždňov. Sudkyňa uviedla, že podľa jej názoru dôkazy nakoniec preukážu, že hromadné prepúšťanie bolo nezákonné a prekračovalo rámec právomocí.

Terajší shutdown trvá od začiatku októbra, keďže Kongres je aj naďalej zablokovaný v spore o rozpočtové výdavky. V praxi to znamená, že väčšina tzv. neesenciálnych federálnych zamestnancov prestala pracovať, kým sa nezabezpečí financovanie ich úradov. Výplatu v tomto období nedostávajú a peniaze im budú vyplatené spätne.

Prezident Donald Trump dodržal svoje hrozby a inicioval ďalšiu vlnu prepúšťania, pričom jeho administratíva poslala výpoveď najmenej 4100 zamestnancom. Pracovné miesta boli okresané v školstve, zdravotníctve a ďalších oblastiach, ktoré podľa republikánov uprednostňujú demokrati. Vláda tiež avizovala, že nevyužije približne päť miliárd dolárov z rezervných fondov na zachovanie dávok v rámci programu doplnkovej výživovej pomoci SNAP až do novembra.

Zdroj: Info.sk, TASR
