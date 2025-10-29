  • Články
Vance: Prímerie v Gaze platí, to však neznamená, že nedôjde k menším potýčkam

  • DNES - 6:10
  • Washington
Vance: Prímerie v Gaze platí, to však neznamená, že nedôjde k menším potýčkam

Americký viceprezident J. D. Vance tvrdí, že prímerie v Pásme Gazy naďalej platí.

Vyjadril sa tak po tom, čo Izrael v utorok podnikol letecké útoky v palestínskej enkláve a obvinil palestínske militantné hnutie Hamas z napadnutia izraelských jednotiek. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Prímerie platí. To však neznamená, že nedôjde k menším potýčkam,“ uviedol viceprezident USA pre stanicu FOX News a na sociálnych sieťach. „Vieme, že Hamas alebo niekto iný napadol izraelského vojaka. Očakávame, že Izraelčania odpovedia, ale myslím si, že prezidentov mier vydrží,“ konštatoval Vance s odkazom na mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvinil Hamas z porušenia prímeria po tom, čo údajne odovzdal časť ostatkov rukojemníka, ktorých väčšinu izraelská armáda získala ešte v decembri 2023. V utorok preto nariadil armáde, aby zaútočila na palestínske územie. Úrad civilnej obrany v Pásme Gazy informoval, že obnovené izraelské útoky si vyžiadali najmenej deväť obetí.

Vance minulý týždeň navštívil Izrael, aby podľa AFP posilnil krehké prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ktorého sprostredkovateľom sú aj USA. Americký viceprezident zároveň vyhlásil, že Izrael neanektuje okupovaný Západný breh Jordánu.

Izrael tento mesiac navštívil aj šéf Bieleho domu, ktorý následne odcestoval do Egypta, kde podpísal spoločne s predstaviteľmi Egypta, Turecka a Kataru dohodu o prímerí v Pásme Gazy.

Zdroj: Info.sk, TASR
