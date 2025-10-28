  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 28.10.2025Meniny má Dobromila
Bratislava

Merz bude s Erdoganom diskutovať o návrate migrantov do Turecka

  • DNES - 22:08
  • Berlín
Merz bude s Erdoganom diskutovať o návrate migrantov do Turecka

Nemecký kancelár Friedrich Merz bude na štvrtkovom stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom naliehať, aby Turecko prijalo späť viac odmietnutých žiadateľov o azyl, uviedol v utorok zdroj z nemeckej vlády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Nemecko sa usiluje zvýšiť počet deportácií. Nemenovaný zdroj tvrdí, že po počiatočnom pokroku v uplynulých mesiacoch „teraz musia nasledovať ďalšie konkrétne kroky“.

Merz podľa plánu odcestuje do Turecka v stredu a o deň neskôr sa má v Ankare stretnúť s prezidentom Erdoganom. Podľa nemeckej vlády budú Merz a Erdogan diskutovať o bilaterálnych a zahraničnopolitických otázkach, ako aj o užšej spolupráci v oblasti migrácie, bezpečnosti a obchodu.

Vláda kancelára, ktorá sa dostala k moci v máji tohto roku, prisľúbila zasiahnuť proti nelegálnej migrácii a zvýšiť počet deportácií. Podľa údajov nemeckého ministerstva vnútra deportovali za prvých deväť mesiacov tohto roka 17.651 ľudí. V minulom roku za rovnaké obdobie deportovali z Nemecka 14.706 osôb, pričom najviac - 1614 - pochádzalo práve z Turecka.

V Nemecku žijú približne tri milióny Turkov. Ide teda o najväčšiu tureckú komunitu mimo Turecka. „Turecko je krajinou pôvodu s najvyšším počtom ľudí, ktorí sú povinní opustiť Nemecko. Vláda preto pracuje na zlepšení spolupráce v oblasti repatriácie,“ objasnil zdroj.

Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF) pre AFP uviedol, že do konca septembra čakalo na deportáciu z Nemecka viac ako 22.560 občanov Turecka.

Merz od nástupu do úradu predstavil prísnejšie hraničné kontroly, prísnejšie pravidlá týkajúce sa pobytu a občianstva a dokonca začal s deportáciami migrantov do Afganistanu, v ktorom vládne hnutie Taliban. Nemecko chce taktiež obnoviť deportácie do Sýrie.

V uplynulých dňoch sa v Nemecku uskutočnili protesty proti výrokom Merza, ktorý uviedol, že jeho vláda napráva minulé zlyhania v migračnej politike a dosahuje pokroky, ale problémom ostáva, ako mestá vyzerajú. Poznámka nemeckého kancelára vyvolala vlnu kritiky zo strany verejnosti, ktorá sa domnieva, že Merz narážal na meniacu sa etnickú štruktúru nemeckých miest a spájal ju so zvýšením kriminality.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V procese o kyberšikane Brigitte Macronovej vypovedala jej dcéra

V procese o kyberšikane Brigitte Macronovej vypovedala jej dcéra

DNES - 20:29Zahraničné

Pred súdom v Paríži, ktorý pojednáva v kauze kyberšikany voči prvej dáme Francúzska Brigitte Macronovej, v utorok vypovedala jej dcéra Tiphaine Auzierová.

Johnson: Zmeniť ústavu, aby Trump mohol opäť kandidovať, by trvalo pridlho

Johnson: Zmeniť ústavu, aby Trump mohol opäť kandidovať, by trvalo pridlho

DNES - 19:50Zahraničné

Zmeniť Ústavu Spojených štátov tak, aby úradujúci prezident Donald Trump mohol byť zvolený na tretie funkčné obdobie, by trvalo pridlho a neexistuje možnosť, ako to dosiahnuť.

Netanjahu nariadil armáde okamžité útoky na Pásmo Gazy

Netanjahu nariadil armáde okamžité útoky na Pásmo Gazy

DNES - 18:21Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok nariadil armáde, aby okamžite vykonala intenzívne útoky na Pásmo Gazy, kde je v súčasnosti v platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.

Krádež z Louvru už vyšetruje Interpol aj nemecký kriminálny úrad

Krádež z Louvru už vyšetruje Interpol aj nemecký kriminálny úrad

DNES - 18:19Zahraničné

K vyšetrovaniu vlámania v parížskom múzeu Louvre sa pridali medzinárodná policajná organizácia Interpol a nemecký Spolkový kriminálny úrad BKA.

Vosveteit.sk
Znie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkamiZnie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkami
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničiaMyslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
Xiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácieXiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácie
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfónČaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Google Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôrGoogle Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôr
AKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimiAKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimi
Wi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problémWi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problém
Hackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadeniaHackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadenia
Štedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponukuŠtedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponuku
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP