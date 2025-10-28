Vo Vysokých Tatrách zomrel známy novinár, tragédia sa stala pred očami jeho priateľky
Z výletu do Tatier sa stala nočná mora.
Túra maďarského páru vo Vysokých Tatrách sa v piatok (24. 10.) skončila obrovskou tragédiou. Ako informoval portál blikk.hu známeho 41-ročného športového novinára Viktora Töröka strhol prúd rozvodneného Malého Studeného potoka. Podľa informácií portálu bola svedkom tragédie jeho partnerka. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS), mužovo telo sa podarilo nájsť až v sobotu dopoludnia.
Elhunyt Török Viktor, az m4sport.hu korábbi főszerkesztője Mély megrendüléssel értesült a hazai sportmédia arról,...Uverejnil používateľ Öltözőn Túl Utorok 28. októbra 2025
Pri zostupe od Téryho chaty pod Veľkým hangom sa pár pokúsil prejsť cez Malý Studený potok, ktorý bol po výdatných dažďoch extrémne rozvodnený. Podľa informácií maďarského denníka Blikk sa muž najprv pokúsil prejsť cez vodu na vyznačenom mieste, no považoval to za príliš nebezpečné, a tak hľadal iný, bezpečnejší bod. Keď sa snažili obísť kritické miesto mimo turistického chodníka, Viktor sa pošmykol a spadol do dravej vody. Silný prúd ho okamžite strhol a unášal preč.
„Na pomoc mu okamžite smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry pozemne,“ uviedla HZS. Záchranári pre nepriaznivé poveternostné podmienky nemohli nasadiť leteckú techniku. Do pátrania bol podľa HZS nasadený aj pátrací dron a záchranár z poľskej tatranskej záchrannej služby (TOPR) so zariadením na vyhľadávanie mobilných telefónov, keďže telefón bol stále aktívny.
„Žiaľ, muža sa do neskorých nočných hodín záchranárom nepodarilo nájsť a záchranná akcia bola prerušená. Od skorých ranných hodín nasledujúceho dňa sa v pátraní po maďarskom turistovi pokračovalo,“ informovala HZS. Do pátrania sa zapojili aj psovodi HZS so psami aj poľský záchranár. Telo sa nakoniec podarilo lokalizovať v dopoludňajších hodinách aj za pomoci očitých svedkov a poklesu vodnej hladiny.
Správa o smrti zasiahla jeho kolegov, priateľov a rodinu, ktorá sa z tragédie nedokáže spamätať. „Pokiaľ viem, na Slovensko išiel len so svojou partnerkou. Viktor bol veľký turista, navštívil mnoho miest a bez problémov sa púšťal aj do náročnejších trás. Šport bol jeho život, tiež veľa bicykloval. Všetci ho poznali ako mimoriadne ochotného človeka, pre ktorého boli priatelia veľmi dôležití,“ povedal pre Blikk jeden z jeho známych.
Viktor Török bol uznávaným mediálnym a komunikačným odborníkom. Svoju kariéru odštartoval na Akadémii TV2, neskôr takmer osem rokov pracoval v Maďarskej televízii. Skúsenosti zbieral aj v Maďarskom futbalovom zväze a podieľal sa na organizácii majstrovstiev sveta v plávaní, majstrovstiev Európy v hádzanej mužov 2022 a tiež európskeho šampionátu vo vodnom póle.
Odborníci upozorňujú, že ak podmienky nie sú vhodné a horský úsek nie je priechodný, je múdrejšie vrátiť sa späť na chatu alebo zmeniť plánovanú trasu.
„Ten, kto na to nemá špeciálne oprávnenie, sa môže pohybovať výlučne po vyznačených trasách v období, keď sú otvorené. Od polovice novembra je približne polovica turistických chodníkov, najmä vo vyšších a náročnejších polohách, uzavretá, aby sa predišlo nehodám,“ uviedol pre denník Sándor Drozda, ktorý je horolezcom viac ako tridsať rokov a členom viacerých záchranných tímov. „Žiaľ, v oblasti, kde sa stala táto tragédia, každý rok niekto zomrie,“ dodal na záver.
