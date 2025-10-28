Obchodný reťazec sťahuje z predaja cesnak
- DNES - 21:36
- Praha
Potravina nevyhovela laboratórnym testom.
Český obchodný reťazec Albert sťahuje z predaja BIO cesnak od dodávateľa Imperio. Dôvodom sú nevyhovujúce výsledky laboratórnych analýz. Spoločnosť o tom informovala v na svojej webovej stránke, pričom zároveň vyzvala zákazníkov, aby produkt z preventívnych dôvodov nekonzumovali.
Stiahnutie sa týka balení s dvoma kusmi BIO cesnaku, ktoré si zákazníci zakúpili v predajniach Albert v období od 19. do 23. októbra 2025. Reťazec vo svojej správe bližšie nešpecifikoval, aké konkrétne nedostatky laboratórne testy odhalili.
Foto: albert.cz
Zákazníci, ktorí majú uvedený produkt doma, ho môžu vrátiť v ktorejkoľvek predajni Albert, a to najneskôr do 3. novembra 2025. Za vrátený tovar im budú v plnej výške vrátené peniaze, pričom nie je potrebné predložiť pokladničný doklad.
Obchodný reťazec sťahoval z predaja BIO cesnak od dodávateľa IMPERIO S.A.T. a.s. aj v júli 2024. Dôvodom stiahnutia výrobku z trhu bolo, že nevyhovel laboratórnym rozborom.
