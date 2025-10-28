  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 28.10.2025Meniny má Dobromila
10°Bratislava

Obchodný reťazec sťahuje z predaja cesnak

  • DNES - 21:36
  • Praha
Obchodný reťazec sťahuje z predaja cesnak

Potravina nevyhovela laboratórnym testom.

Český obchodný reťazec Albert sťahuje z predaja BIO cesnak od dodávateľa Imperio. Dôvodom sú nevyhovujúce výsledky laboratórnych analýz. Spoločnosť o tom informovala v na svojej webovej stránke, pričom zároveň vyzvala zákazníkov, aby produkt z preventívnych dôvodov nekonzumovali.

Stiahnutie sa týka balení s dvoma kusmi BIO cesnaku, ktoré si zákazníci zakúpili v predajniach Albert v období od 19. do 23. októbra 2025. Reťazec vo svojej správe bližšie nešpecifikoval, aké konkrétne nedostatky laboratórne testy odhalili.

Foto: albert.cz

Zákazníci, ktorí majú uvedený produkt doma, ho môžu vrátiť v ktorejkoľvek predajni Albert, a to najneskôr do 3. novembra 2025. Za vrátený tovar im budú v plnej výške vrátené peniaze, pričom nie je potrebné predložiť pokladničný doklad.

Obchodný reťazec sťahoval z predaja BIO cesnak od dodávateľa IMPERIO S.A.T. a.s. aj v júli 2024. Dôvodom stiahnutia výrobku z trhu bolo, že nevyhovel laboratórnym rozborom.

Zdroj: Info.sk, albert.cz
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Obchodný reťazec sťahuje z predaja nebezpečné ovocie

Obchodný reťazec sťahuje z predaja nebezpečné ovocie

DNES - 20:30Ekonomické

Reťazec vydal varovanie pre zákazníkov.

Nvidia získa v Nokii za jednu miliardu USD 2,9-percentný podiel

Nvidia získa v Nokii za jednu miliardu USD 2,9-percentný podiel

DNES - 19:03Ekonomické

Americký technologický gigant Nvidia sa stane významným akcionárom fínskeho koncernu Nokia.

Saková: Vynaložíme maximálne úsilie na dobudovanie R7 až po Nové Zámky

Saková: Vynaložíme maximálne úsilie na dobudovanie R7 až po Nové Zámky

DNES - 18:18Ekonomické

Vláda SR vynaloží maximálne úsilie na to, aby rýchlostná cesta R7 bola dobudovaná až po Nové Zámky.

Microsoft získal v spoločnosti OpenAI podiel 27 %

Microsoft získal v spoločnosti OpenAI podiel 27 %

DNES - 18:17Ekonomické

Softvérový gigant Microsoft získal v spoločnosti OpenAI po jej reštrukturalizácii podiel 27 % a zároveň si zabezpečil prístup k jej jazykovému nástroju ChatGPT do roku 2026.

Vosveteit.sk
Znie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkamiZnie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkami
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničiaMyslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
Xiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácieXiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácie
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfónČaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Google Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôrGoogle Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôr
AKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimiAKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimi
Wi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problémWi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problém
Hackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadeniaHackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadenia
Štedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponukuŠtedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponuku
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP