Utorok, 28.10.2025
Johnson: Zmeniť ústavu, aby Trump mohol opäť kandidovať, by trvalo pridlho

Zmeniť Ústavu Spojených štátov tak, aby úradujúci prezident Donald Trump mohol byť zvolený na tretie funkčné obdobie, by trvalo pridlho a neexistuje možnosť, ako to dosiahnuť, vyhlásil v utorok republikánsky predseda Snemovne reprezentantov USA Mike Johnson. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Šéf Bieleho domu opätovnú kandidatúru v najbližších voľbách v roku 2028 sám verejne nevylúčil, v súčasnosti mu v tom však bráni 22. dodatok najvyššieho zákona, ktorý obmedzuje počet štvorročných volebných období prezidenta na dve.

Veľmi rád by som to urobil – mám najlepšie čísla v histórii,“ odpovedal Trump v pondelok na otázku o výrokoch jeho bývalého poradcu a jedného z hlavných ideológov hnutia Make America Great Again (Urobme Ameriku znova skvelou) Steva Bannona. Ten myšlienku, aby sa Trump uchádzal o tretie funkčné obdobie, navrhol nedávno v rozhovore pre týždenník The Economist. Podľa Bannona existuje plán, ako Trumpa udržať vo funkcii aj po roku 2029.

Johnson podľa magazínu Politico v utorok na tlačovej konferencii povedal, že s Trumpom o možnosti opätovnej kandidatúry hovoril, ale že si nevie predstaviť, ako to za súčasných podmienok dosiahnuť. „No, máme 22. dodatok,“ uviedol predseda snemovne s tým, že aj prezident USA vie, čo hovorí ústava, pričom snaha o jej prípadnú zmenu by trvala pridlho.

Nevidím spôsob, ako zmeniť ústavu, pretože ako všetci viete, na to treba asi desať rokov, aby všetky štáty ratifikovali (zmenu) schválenú dvoma tretinami Snemovne reprezentantov a troma štvrtinami štátov,“ povedal Johnson. „Vo vhodnom čase zverejníme, aký je plán,“ dodal.

Trump (79) bol prezidentom prvýkrát v rokoch 2017 – 2021. Svoje druhé funkčné obdobie začal v januári tohto roka. Často tvrdí, ako by ho jeho stúpenci videli v úrade aj po skončení súčasného mandátu. Nedávno na stole v Oválnej pracovni vystavil červenú čiapku s heslom „Trump 2028“.

Niektorí jeho podporovatelia navrhujú, aby sa 22. dodatku vyhol kandidatúrou za viceprezidenta. V prípade víťazstva by sa potom vrátil do úradu hlavy štátu, ktorý by odstúpením uvoľnil novozvolený prezident.

Nebolo by to správne,“ reagoval na tieto návrhy Trump, pričom však odmietol vylúčiť možnosť, že by sa mohol stať prezidentom aj tretíkrát. „Naozaj som o tom nerozmýšľal,“ tvrdil. Ako svojich možných nástupcov spomenul súčasného viceprezidenta J. D. Vancea alebo ministra zahraničných vecí Marca Rubia.

Zdroj: Info.sk, TASR
