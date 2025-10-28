Obchodný reťazec sťahuje z predaja nebezpečné ovocie
Reťazec vydal varovanie pre zákazníkov.
Obchodný reťazec BILLA v Českej republike vydal dôležité upozornenie pre svojich zákazníkov. Z preventívnych dôvodov sťahuje z predaja pomelo od holandského dodávateľa FRESH SOLUTIONS NETHERLANDS B.V. NL. Dôvodom je podozrenie, že ovocie môže obsahovať nadlimitné množstvo pesticídov.
Ako informovala BILLA na svojej stránke, opatrenie sa týka výlučne pomela, ktoré si zákazníci zakúpili v období od 15. októbra 2025 do 24. októbra 2025. Pri kontrole vzniklo podozrenie na prekročenie maximálneho povoleného množstva rezíduí pesticídov v citrusovom ovocí.
Výrobok nekonzumujte a vráťte ho
BILLA dôrazne odporúča zákazníkom, ktorí si v uvedenom časovom rozmedzí pomelo zakúpili, aby ho v žiadnom prípade nekonzumovali.
Zákazníci môžu výrobok vrátiť v ktorejkoľvek predajni BILLA v Českej republike, pričom im bude vrátená plná suma. Na vrátenie pomela nie je potrebné predložiť pokladničný doklad.
Zdravotné riziká pesticídov
Dlhodobé vystavenie rezíduám pesticídov v strave je spájané s viacerými chronickými ochoreniami. Niektoré pesticídy môžu narúšať hormonálny systém tela, čo môže viesť k problémom s plodnosťou, poškodeniu hormonálneho a reprodukčného systému a zvýšenému riziku niektorých typov rakoviny, ako sú rakovina prsníka a prostaty.
Určité pesticídy môžu mať negatívny vplyv na nervový systém. Dlhodobá expozícia môže byť spojená s neurologickými poruchami. Obzvlášť zraniteľné sú tehotné ženy a vyvíjajúci sa plod, keďže pesticídy môžu prechádzať placentou a ovplyvniť vývoj dieťaťa.
