  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 28.10.2025Meniny má Dobromila
10°Bratislava

Nvidia získa v Nokii za jednu miliardu USD 2,9-percentný podiel

  • DNES - 19:03
  • Espoo
Nvidia získa v Nokii za jednu miliardu USD 2,9-percentný podiel

Americký technologický gigant Nvidia sa stane významným akcionárom fínskeho koncernu Nokia.

Výrobca sieťových zariadení plánuje technológiu Nvidie využiť v budúcich základňových staniciach mobilnej komunikácie, oznámil v utorok šéf americkej spoločnosti Jensen Huang. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Nvidia zase bude môcť využívať sieťové technológie Nokie v systémoch pre dátové centrá. Americký výrobca počítačových čipov, ktorý je najhodnotnejšou verejne obchodovanou spoločnosťou na svete, zaplatí za 2,9-percentný podiel v Nokii jednu miliardu dolárov (859,1 miliardy eur). Nokia oznámila, že výnosy použije okrem iného na urýchlenie vývoja sieťových technológií pre umelú inteligenciu (AI).

Koncern Nokia, ktorý bol v minulosti známy predovšetkým ako najväčší svetový dodávateľ mobilných telefónov, sa už roky zameriava na mobilné komunikačné siete. V poslednom období sa však fínska spoločnosť čoraz viac angažuje aj v oblasti sieťových technológií pre dátové centrá. Nvidia získala svoju kľúčovú pozíciu vďaka silnému dopytu po jej čipoch, ktoré sa osvedčili ako veľmi efektívne na trénovanie softvéru využívajúceho umelú inteligenciu.

(1 EUR = 1,164 USD)

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Obchodný reťazec sťahuje z predaja nebezpečné ovocie

Obchodný reťazec sťahuje z predaja nebezpečné ovocie

DNES - 20:30Ekonomické

Reťazec vydal varovanie pre zákazníkov.

Saková: Vynaložíme maximálne úsilie na dobudovanie R7 až po Nové Zámky

Saková: Vynaložíme maximálne úsilie na dobudovanie R7 až po Nové Zámky

DNES - 18:18Ekonomické

Vláda SR vynaloží maximálne úsilie na to, aby rýchlostná cesta R7 bola dobudovaná až po Nové Zámky.

Microsoft získal v spoločnosti OpenAI podiel 27 %

Microsoft získal v spoločnosti OpenAI podiel 27 %

DNES - 18:17Ekonomické

Softvérový gigant Microsoft získal v spoločnosti OpenAI po jej reštrukturalizácii podiel 27 % a zároveň si zabezpečil prístup k jej jazykovému nástroju ChatGPT do roku 2026.

Nadácia Zastavme korupciu podala trestné oznámenie za nákup IT systému na MIRRI

Nadácia Zastavme korupciu podala trestné oznámenie za nákup IT systému na MIRRI

DNES - 17:52Ekonomické

Nadácia Zastavme korupciu podala trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru pre podozrenie zo zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Vosveteit.sk
Znie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkamiZnie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkami
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničiaMyslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
Xiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácieXiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácie
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfónČaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Google Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôrGoogle Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôr
AKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimiAKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimi
Wi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problémWi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problém
Hackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadeniaHackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadenia
Štedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponukuŠtedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponuku
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP