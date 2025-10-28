  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 28.10.2025Meniny má Dobromila
10°Bratislava

Krádež z Louvru už vyšetruje Interpol aj nemecký kriminálny úrad

  • DNES - 18:19
  • Paríž
Krádež z Louvru už vyšetruje Interpol aj nemecký kriminálny úrad

K vyšetrovaniu vlámania v parížskom múzeu Louvre sa pridali medzinárodná policajná organizácia Interpol a nemecký Spolkový kriminálny úrad BKA. Obe inštitúcie v utorok zverejnili fotografiu ukradnutých klenotov a požiadali o pomoc verejnosť pri pátraní po nich. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

Z Apolónovej galérie najnavštevovanejšieho múzea na svete štyria zlodeji v nedeľu 19. októbra ukradli deväť kusov vzácnych šperkov. S ôsmimi sa im podarilo utiecť. Hodnota ukoristených predmetov sa odhaduje na približne 88 miliónov eur, no aj vzhľadom na ich historický význam ju odborníci považujú za nevyčísliteľnú.

Muži prezlečení za stavebných robotníkov v reflexných vestách potrebovali na krádež len tri minúty a 58 sekúnd. Na jej spáchanie použili vysokozdvižný vozík, ktorý si pristavili k balkónu Apolónovej galérie na nábreží rieky Seina.

Interpol na svojej webovej stránke informoval, že šperky ukradnuté z Louvru zaradil do svojej databázy odcudzených umeleckých diel, ktorá obsahuje približne 57.000 objektov.

Francúzke úrady dosiaľ zadržali dvoch zo štyroch mužov podozrivých z účasti na vlámaní v Louvri, zvyšní sú naďalej na úteku. Jednu osobu zachytili v sobotu neskoro večer na parížskom Letisku Charlesa de Gaullea, druhú krátko nato zadržali v okolí metropoly. Identifikovali ich pomocou stôp DNA. Oboch polícia poznala pre inú krádež, pri výsluchu sa dovolávali práva nevypovedať, uviedol denník Le Parisien.

Krádež v Louvri vyvolala diskusiu o bezpečnosti kultúrnych inštitúcií. Časť cennej zbierky šperkov bola po vlámaní do Louvru z bezpečnostných dôvodov prevezená do francúzskej centrálnej banky Banque de France.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Netanjahu nariadil armáde okamžité útoky na Pásmo Gazy

Netanjahu nariadil armáde okamžité útoky na Pásmo Gazy

DNES - 18:21Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok nariadil armáde, aby okamžite vykonala intenzívne útoky na Pásmo Gazy, kde je v súčasnosti v platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.

Lavrov: Rusko je pripravené ponúknuť NATO a EÚ záruky o neútočení

Lavrov: Rusko je pripravené ponúknuť NATO a EÚ záruky o neútočení

DNES - 17:25Zahraničné

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok vyhlásil, že Moskva je pripravená poskytnúť krajinám NATO a EÚ záruky o neútočení, a zopakoval, že Rusko nemá v úmysle zaútočiť na žiadneho z ich súčasných členov.

Orbán vyjadril sústrasť maďarským pozostalým obetí nehody lietadla v Keni

Orbán vyjadril sústrasť maďarským pozostalým obetí nehody lietadla v Keni

DNES - 15:05Zahraničné

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vyjadril na Facebooku sústrasť pozostalým ôsmich občanov Maďarska, ktorí v utorok ráno zahynuli pri leteckom nešťastí v Keni.

Bezpečnostné opatrenia v Louvri nie sú podľa senátorov dostatočné

Bezpečnostné opatrenia v Louvri nie sú podľa senátorov dostatočné

DNES - 15:02Zahraničné

Delegácia francúzskych senátorov v utorok navštívila parížske múzeum Louvre a potvrdila, že bezpečnostné opatrenia a technika inštitúcie „nezodpovedajú“ moderným štandardom.

Vosveteit.sk
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničiaMyslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
Xiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácieXiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácie
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfónČaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Google Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôrGoogle Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôr
AKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimiAKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimi
Wi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problémWi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problém
Hackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadeniaHackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadenia
Štedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponukuŠtedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponuku
Hudbu z Bluetooth reproduktora ti prerušujú otravné notifikácie? Tento skrytý trik v Samsungu to okamžite zastavíHudbu z Bluetooth reproduktora ti prerušujú otravné notifikácie? Tento skrytý trik v Samsungu to okamžite zastaví
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP