Saková: Vynaložíme maximálne úsilie na dobudovanie R7 až po Nové Zámky
- DNES - 18:18
- Šurany/Nové Zámky
Vláda SR vynaloží maximálne úsilie na to, aby rýchlostná cesta R7 bola dobudovaná až po Nové Zámky.
Počas slávnostného spustenia výstavby závodu na výrobu batériových článkov GIB EnergyX Slovakia v priemyselnej zóne Šurany Industrial Park to potvrdila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Podľa slov Sakovej je budovanie železničnej, cestnej aj energetickej infraštruktúry súčasťou výstavby baterkárne aj celej koncepcie strategického parku v Šuranoch. „Na ďalšie roky máme plánovaných viacero míľnikov. Veľmi úzko spolupracujeme aj s ministerstvom dopravy a o požiadavke obyvateľov regiónu, aby R7 viedla až po Nové Zámky, vieme,“ povedala ministerka.
R7 je rýchlostná cesta na Slovensku, ktorá po svojom dokončení spojí Bratislavu a Lučenec. Po dobudovaní bude hlavnou spojnicou hlavného mesta s južnými centrami Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.
