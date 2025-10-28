  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 28.10.2025Meniny má Dobromila
10°Bratislava

Microsoft získal v spoločnosti OpenAI podiel 27 %

  • DNES - 18:17
  • San Francisco
Microsoft získal v spoločnosti OpenAI podiel 27 %

Softvérový gigant Microsoft získal v spoločnosti OpenAI po jej reštrukturalizácii podiel 27 % a zároveň si zabezpečil prístup k jej jazykovému nástroju ChatGPT do roku 2026.

Podiel má v súčasnosti hodnotu približne 135 miliárd dolárov (115,98 miliardy eur), oznámil Microsoft v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Akcie Microsoftu v reakcii na správu prechodne vzrástli približne o 3 %, vďaka čomu sa trhová kapitalizácia koncernu dostala nad hranicu 4 bilióny USD. Základná štruktúra OpenAI, v ktorej nezisková organizácia kontroluje podnik zameraný na zisk, zostáva aj po reštrukturalizácii zachovaná. Nezisková časť s názvom OpenAI Foundation drží 26-percentný podiel v skupine OpenAI Group, ktorá zodpovedá za komerčné aktivity spoločnosti. Zvyšných 47 % skupiny OpenAI Group po investíciách zo strany OpenAI Foundation a Microsoftu vlastnia súčasní a bývalí zamestnanci a investori.

Niekdajší spoluzakladateľ OpenAI Elon Musk sa snažil reštrukturalizáciu zmariť súdnou cestou. Technologický miliardár vlastní aj spoločnosť zaoberajúcu sa umelou inteligenciou xAi, ktorá vyvinula jazykový model Grok. Ten má podľa Muska konkurovať nástroju ChatGP, ktorý má podľa údajov OpenAI v súčasnosti približne 800 miliónov používateľov týždenne.

Microsoft ako jeden z prvých veľkých investorov podporil OpenAi v čase, keď spoločnosť približne pred tromi rokmi vytvorila model ChatGP. Výmenou za to si softvérový gigant zabezpečil prístup k technológiám OpenAI a integroval ich do svojich produktov.

(1 EUR = 1,164 USD)

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nvidia získa v Nokii za jednu miliardu USD 2,9-percentný podiel

Nvidia získa v Nokii za jednu miliardu USD 2,9-percentný podiel

DNES - 19:03Ekonomické

Americký technologický gigant Nvidia sa stane významným akcionárom fínskeho koncernu Nokia.

Saková: Vynaložíme maximálne úsilie na dobudovanie R7 až po Nové Zámky

Saková: Vynaložíme maximálne úsilie na dobudovanie R7 až po Nové Zámky

DNES - 18:18Ekonomické

Vláda SR vynaloží maximálne úsilie na to, aby rýchlostná cesta R7 bola dobudovaná až po Nové Zámky.

Nadácia Zastavme korupciu podala trestné oznámenie za nákup IT systému na MIRRI

Nadácia Zastavme korupciu podala trestné oznámenie za nákup IT systému na MIRRI

DNES - 17:52Ekonomické

Nadácia Zastavme korupciu podala trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru pre podozrenie zo zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Parlament podľa PS schválil nezmyselné uznesenie k ETS2, ktoré nič nerieši

Parlament podľa PS schválil nezmyselné uznesenie k ETS2, ktoré nič nerieši

DNES - 15:10Ekonomické

Uznesenie k rozšíreniu systému obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie na budovy a cestnú dopravu, ktoré v utorok schválila Národná rada SR, je nezmyselný dokument.

Vosveteit.sk
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničiaMyslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
Xiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácieXiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácie
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfónČaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Google Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôrGoogle Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôr
AKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimiAKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimi
Wi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problémWi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problém
Hackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadeniaHackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadenia
Štedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponukuŠtedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponuku
Hudbu z Bluetooth reproduktora ti prerušujú otravné notifikácie? Tento skrytý trik v Samsungu to okamžite zastavíHudbu z Bluetooth reproduktora ti prerušujú otravné notifikácie? Tento skrytý trik v Samsungu to okamžite zastaví
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP