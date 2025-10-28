  • Články
Herečka Prunella Scalesová zo seriálu Fawlty Towers zomrela vo veku 93 rokov

  • DNES - 18:01
  • Londýn
Anglická herečka Prunella Scalesová, známa najmä vďaka úlohe Sybil v TV-seriáli „Fawlty Towers“, zomrela vo veku 93 rokov, oznámila jej rodina. TASR o tom informovala podľa správy tlačovej agentúry DPA.

Vo vyhlásení rodiny sa uvádza: „Naša milovaná matka včera (27. októbra) pokojne zomrela vo svojom dome v Londýne. Mala 93 rokov. Hoci ju demencia prinútila ukončiť svoju pozoruhodnú hereckú kariéru trvajúcu takmer 70 rokov, naďalej žila vo svojom dome.“

Scalesová bola 61 rokov vydatá za anglického herca Timothyho Westa, ktorý zomrel vlani vo veku 90 rokov. Zanechala po sebe dvoch synov a jednu nevlastnú dcéru, sedem vnúčat a štyri pravnúčatá, uvádza sa ďalej v rodinnom vyhlásení.

Jej postava Sybil zo seriálu „Fawlty Towers“ bola trpiacou manželkou Basila Fawltyho v podaní Johna Cleesa v seriáli, ktorý v roku 1976 získal cenu BAFTA za najlepší scenár komediálneho seriálu. Tento rok uplynulo 50 rokov od prvého uvedenia tejto televíznej série na obrazovkách.

V roku 2013 Scalesovej diagnostikovali vaskulárnu demenciu. Hrala tiež anglickú kráľovnú Alžbetu II. v hre Alana Bennetta „A Question of Attribution“, za čo bola nominovaná na cenu BAFTA. V roku 1973 sa Scalesová spojila s Ronniem Barkerom v seriáli „Seven of One“ pre stanicu BBC.

Na oslavu svojho diamantového výročia West napísal memoáre „Pru and Me: A Love Story“ (Pru a ja: Príbeh lásky), v ktorých opisuje priebeh ich života vrátane diagnózy demencie u Scalesovej. Spoločne nakrútili programy pre televíznu stanicu Channel 4.

Zdroj: Info.sk, TASR
