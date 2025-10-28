Košický krajský súd potvrdil rozsudok nad exdiakonom za zneužívanie chlapca
Odsúdený v čase skutku krátko slúžil ako diakon.
Senát Krajského súdu v Košiciach v utorok potvrdil rozsudok košického mestského súdu, ktorý odsúdil bývalého diakona Dávida B. za pokračujúci zločin sexuálneho zneužívania na tri roky odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky. Zamietol pritom odvolanie obžalovaného aj prokurátora proti rozsudku prvostupňového súdu z 19. mája tohto roka. O rozhodnutí informovala TASR hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová.
Prípad sa týka zneužitia 13-ročného rómskeho chlapca v Moldave nad Bodvou v dvoch prípadoch v auguste 2022. Prokuratúra obžalovala Dávida B. aj zo zločinu šírenia toxikománie s tým, že mal pred činom dvojici chlapcov núkať toluén. Mestský súd však tento trestný čin vypustil z konania, keďže sa nepreukázal. Prokuratúra tiež navrhovala pre obžalovaného povinnosť podrobiť sa v skúšobnej dobe psychoterapii. „Súd si taktiež myslí, na rozdiel od prokuratúry, a to v zmysle znaleckých posudkov, že nie sú potrebné žiadne obmedzenia ani liečenie,“ uviedla v máji sudkyňa s tým, že pri sexuologickom či psychologickom vyšetrení obžalovaného sa nezistili žiadne deviácie. Pri určení jeho trestu zohľadnila ako poľahčujúcu okolnosť, že dosiaľ nebol súdne trestaný.
K činu došlo 18. augusta 2022 po polnoci na odstavnej ploche v Moldave nad Bodvou. Auto na nezvyčajnom mieste tam kontrolovala hliadka mestskej polície. Tá okrem obžalovaného „so spustenými nohavicami“ následne našla v kríkoch aj dvojicu chlapcov. K zneužitiu maloletého malo dôjsť aj predtým v presne nezistenom čase.
Obhajca obžalovaného v záverečnej reči na mestskom súde argumentoval tým, že obžalovaný nie je pedofil, čo potvrdili aj znalci, a že nevedel, že chlapec ešte nemá 15 rokov. Prokurátorka uviedla, že obžalovaný zneužil obete zo sociálne znevýhodneného prostredia rómskej komunity, „dá sa povedať ako ľahkú sexuálnu korisť“.
Odsúdený v čase skutku krátko slúžil ako diakon, čo je prvý stupeň kňazstva, v Košickej arcidiecéze. Dávida B. následne odvolali z diakonskej praxe a Arcibiskupský úrad s ním rozviazal pracovný pomer k 15. júnu 2023.
