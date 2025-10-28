  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 28.10.2025Meniny má Dobromila
10°Bratislava

Lavrov: Rusko je pripravené ponúknuť NATO a EÚ záruky o neútočení

  • DNES - 17:25
  • Moskva
Lavrov: Rusko je pripravené ponúknuť NATO a EÚ záruky o neútočení

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok vyhlásil, že Moskva je pripravená poskytnúť krajinám NATO a EÚ záruky o neútočení, a zopakoval, že Rusko nemá v úmysle zaútočiť na žiadneho z ich súčasných členov, uvádza TASR.

Opakovane sme povedali, že sme nemali a nemáme v úmysle zaútočiť na žiadneho súčasného člena NATO alebo EÚ,“ povedal Lavrov v prejave na 3. minskej medzinárodnej konferencii o eurázijskej bezpečnosti, ktorá sa konala v bieloruskej metropole, informovala agentúra DPA.

Lavrov dodal, že Rusko je pripravené „zakotviť túto pozíciu v budúcich bezpečnostných zárukách pre túto časť Eurázie“.

Podľa DPA Lavrov zakomponoval tento návrh do prejavu, v ktorom do značnej miery opakoval kritiku Moskvy voči západným mocnostiam.

Povedal, že zmysluplný dialóg s lídrami krajín EÚ je nemožný, pretože odmietajú „skutočné kolektívne bezpečnostné záruky“. Podľa DPA to má znamenať záruky nielen proti Rusku, ale aj s ním v prípade ukončenia vojny na Ukrajine.

Ruský minister zahraničných vecí konštatoval, že Moskva je proti premene Eurázie „na léno NATO“. Podľa Lavrova sa NATO snaží „vybojovať si miesto v Tichomorí, čím podkopáva samotné základy regionálnej bezpečnostnej architektúry, ktorá sa desaťročia budovala okolo Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN)“. Podľa Lavrova cieľom tohto prístupu je „obmedziť Čínu, izolovať Rusko a konfrontovať KĽDR.“

Vojna na Ukrajine, ktorú nariadil prezident Vladimir Putin, otriasla európskou bezpečnostnou architektúrou a snahy o jej ukončenie vyvolali otázky o tom, ako by sa Ukrajina mohla chrániť pred potenciálnymi budúcimi útokmi Ruska, konštatovala DPA.

Na konferencii v Minsku sa zúčastnili delegácie zo 48 krajín spolu so zástupcami siedmich medzinárodných organizácií. Medzi zahraničnými hosťami bola severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui a jej maďarský kolega Péter Szijjártó.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Orbán vyjadril sústrasť maďarským pozostalým obetí nehody lietadla v Keni

Orbán vyjadril sústrasť maďarským pozostalým obetí nehody lietadla v Keni

DNES - 15:05Zahraničné

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vyjadril na Facebooku sústrasť pozostalým ôsmich občanov Maďarska, ktorí v utorok ráno zahynuli pri leteckom nešťastí v Keni.

Bezpečnostné opatrenia v Louvri nie sú podľa senátorov dostatočné

Bezpečnostné opatrenia v Louvri nie sú podľa senátorov dostatočné

DNES - 15:02Zahraničné

Delegácia francúzskych senátorov v utorok navštívila parížske múzeum Louvre a potvrdila, že bezpečnostné opatrenia a technika inštitúcie „nezodpovedajú“ moderným štandardom.

Kremeľ: Rusko zničí zahraničných bojovníkov na Ukrajine, počuje ich na fronte

Kremeľ: Rusko zničí zahraničných bojovníkov na Ukrajine, počuje ich na fronte

DNES - 12:17Zahraničné

Kremeľ v utorok uviedol, že ruské jednotky na bojisku neustále počujú cudzie jazyky, ktorými hovoria vojaci bojujúci za Ukrajinu.

Lukašenko odsúdil krok Litvy uzavrieť hranicu s Bieloruskom ako „šialený podvod“

Lukašenko odsúdil krok Litvy uzavrieť hranicu s Bieloruskom ako „šialený podvod“

DNES - 10:54Zahraničné

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok označil rozhodnutie Litvy uzavrieť hranicu medzi krajinami za „šialený podvod“. Vilnius zároveň obvinil z vedenia hybridnej vojny.

Vosveteit.sk
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničiaMyslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
Xiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácieXiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácie
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfónČaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Google Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôrGoogle Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôr
AKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimiAKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimi
Wi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problémWi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problém
Hackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadeniaHackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadenia
Štedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponukuŠtedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponuku
Hudbu z Bluetooth reproduktora ti prerušujú otravné notifikácie? Tento skrytý trik v Samsungu to okamžite zastavíHudbu z Bluetooth reproduktora ti prerušujú otravné notifikácie? Tento skrytý trik v Samsungu to okamžite zastaví
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP