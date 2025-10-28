PS: Pôsobenie Blanára je jedno z najhorších v novodobej histórii Slovenska
Pôsobenie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) považuje opozičné Progresívne Slovensko (PS) za jedno z najhorších v novodobej histórii Slovenska.
Odôvodňuje to tým, že oslabuje postavenie krajiny v Európe a neochraňuje národno-štátne záujmy, za zásadné zlyhanie považuje aj ministrovu diplomatickú pasivitu. Rezort diplomacie takéto tvrdenia odmieta.
„Minister Blanár dookola opakuje, ako chráni národno-štátne záujmy Slovenska. No v skutočnosti robí presný opak,“ konštatuje Ivan Korčok z PS.
Poukazuje tiež na jeho „úplnú diplomatickú pasivitu“, keďže za dva roky nebolo od šéfa rezortu diplomacie počuť jediný jasný postoj k zásadným európskym otázkam, ale len frázy. Kritizuje tiež, že Slovensko sa ocitá mimo rozhodovacích stolov, čo označuje za jedno z najvážnejších ohrození záujmov krajiny za posledné roky. Rovnako závažným zlyhaním je podľa neho aj likvidácia slovenskej diplomacie zvnútra a systematická deštrukcia profesionálnej diplomatickej služby. Do pozornosti pritom dáva i to, že 80.000 ľudí podpísalo výzvu ministrovi, aby prestal ničiť vzťahy so spojencami.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v reakcii uviedlo, že Korčokove vyjadrenia zásadne odmieta. Označuje ich za výmysly a manipulácie, odvoláva sa pritom na odpočet dvoch rokov ministra, ktorý prestavili minulý týždeň. Odpočet podľa ministerstva obsahuje reálne fakty a výsledky slovenskej diplomacie.
Ministerstvo zároveň poukazuje na to, že šéf rezortu diplomacie je od pondelka (27. 10.) na oficiálnej pracovnej ceste vo Francúzskej republike. „Čo len odhaľuje plytkosť vymyslených tvrdení Korčoka, ktorý, keď nemá obsah, zahlcuje verejný priestor manipulatívnymi tvrdeniami o údajnom vymazaní SR z diplomatickej mapy sveta,“ odkazuje MZVEZ SR.
Opätovne zdôrazňuje, že slovenská diplomacia počas dvoch rokov dôkladne pracuje na suverénnej zahraničnej politike Slovenskej republiky, ktorá je postavená na štyroch kľúčových pilieroch. Deklaruje, že za každých okolností sú na prvom mieste národno-štátne záujmy vlasti a obyvateľov. Poukazuje tiež na aktívnu diplomaciu pre občanov, ktorých krajina chráni a poskytujeme im starostlivosť aj v zahraničí, spolu s obhajobou slovenských hospodárskych a investičných záujmov. „A rovnako potvrdzujeme pozíciu Slovenska ako spoľahlivého medzinárodného partnera v humanitárnej oblasti,“ doplnil MZVEZ SR.
