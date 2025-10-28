  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 28.10.2025Meniny má Dobromila
10°Bratislava

PS: Pôsobenie Blanára je jedno z najhorších v novodobej histórii Slovenska

  • DNES - 17:23
  • Bratislava
PS: Pôsobenie Blanára je jedno z najhorších v novodobej histórii Slovenska

Pôsobenie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) považuje opozičné Progresívne Slovensko (PS) za jedno z najhorších v novodobej histórii Slovenska.

Odôvodňuje to tým, že oslabuje postavenie krajiny v Európe a neochraňuje národno-štátne záujmy, za zásadné zlyhanie považuje aj ministrovu diplomatickú pasivitu. Rezort diplomacie takéto tvrdenia odmieta.

Minister Blanár dookola opakuje, ako chráni národno-štátne záujmy Slovenska. No v skutočnosti robí presný opak,“ konštatuje Ivan Korčok z PS.

Poukazuje tiež na jeho „úplnú diplomatickú pasivitu“, keďže za dva roky nebolo od šéfa rezortu diplomacie počuť jediný jasný postoj k zásadným európskym otázkam, ale len frázy. Kritizuje tiež, že Slovensko sa ocitá mimo rozhodovacích stolov, čo označuje za jedno z najvážnejších ohrození záujmov krajiny za posledné roky. Rovnako závažným zlyhaním je podľa neho aj likvidácia slovenskej diplomacie zvnútra a systematická deštrukcia profesionálnej diplomatickej služby. Do pozornosti pritom dáva i to, že 80.000 ľudí podpísalo výzvu ministrovi, aby prestal ničiť vzťahy so spojencami.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v reakcii uviedlo, že Korčokove vyjadrenia zásadne odmieta. Označuje ich za výmysly a manipulácie, odvoláva sa pritom na odpočet dvoch rokov ministra, ktorý prestavili minulý týždeň. Odpočet podľa ministerstva obsahuje reálne fakty a výsledky slovenskej diplomacie.

Ministerstvo zároveň poukazuje na to, že šéf rezortu diplomacie je od pondelka (27. 10.) na oficiálnej pracovnej ceste vo Francúzskej republike. „Čo len odhaľuje plytkosť vymyslených tvrdení Korčoka, ktorý, keď nemá obsah, zahlcuje verejný priestor manipulatívnymi tvrdeniami o údajnom vymazaní SR z diplomatickej mapy sveta,“ odkazuje MZVEZ SR.

Opätovne zdôrazňuje, že slovenská diplomacia počas dvoch rokov dôkladne pracuje na suverénnej zahraničnej politike Slovenskej republiky, ktorá je postavená na štyroch kľúčových pilieroch. Deklaruje, že za každých okolností sú na prvom mieste národno-štátne záujmy vlasti a obyvateľov. Poukazuje tiež na aktívnu diplomaciu pre občanov, ktorých krajina chráni a poskytujeme im starostlivosť aj v zahraničí, spolu s obhajobou slovenských hospodárskych a investičných záujmov. „A rovnako potvrdzujeme pozíciu Slovenska ako spoľahlivého medzinárodného partnera v humanitárnej oblasti,“ doplnil MZVEZ SR.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Električka sa zrazila s autom, dopravu museli prerušiť

Električka sa zrazila s autom, dopravu museli prerušiť

DNES - 16:48Domáce

Premávka električiek bola pre nehodu prerušená.

Tibor Gašpar nepovažuje za správne posielať ľudí po opakovaných krádežiach do väzenia

Tibor Gašpar nepovažuje za správne posielať ľudí po opakovaných krádežiach do väzenia

DNES - 16:42Domáce

Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar nepovažuje za správne posielať ľudí za opakované drobné krádeže do väzenia.

Cez horské priechody v BBSK majú vodiči jazdiť už na zimných pneumatikách

Cez horské priechody v BBSK majú vodiči jazdiť už na zimných pneumatikách

DNES - 15:11Domáce

Uviedli to v utorok na sociálnej sieti a reagovali tým na pondelňajšiu večernú situáciu.

Výstavba závodu na batérie do elektromobilov v Šuranoch sa oficiálne začala

Výstavba závodu na batérie do elektromobilov v Šuranoch sa oficiálne začala

DNES - 15:06Domáce

V priemyselnej zóne Šurany Industrial Park sa v utorok oficiálne začala výstavba závodu na výrobu batériových článkov. S

Vosveteit.sk
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničiaMyslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
Xiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácieXiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácie
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfónČaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Google Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôrGoogle Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôr
AKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimiAKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimi
Wi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problémWi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problém
Hackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadeniaHackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadenia
Štedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponukuŠtedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponuku
Hudbu z Bluetooth reproduktora ti prerušujú otravné notifikácie? Tento skrytý trik v Samsungu to okamžite zastavíHudbu z Bluetooth reproduktora ti prerušujú otravné notifikácie? Tento skrytý trik v Samsungu to okamžite zastaví
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP