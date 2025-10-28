  • Články
Utorok, 28.10.2025Meniny má Dobromila
10°Bratislava

Električka sa zrazila s autom, dopravu museli prerušiť

  • DNES - 16:48
  • Bratislava
Električka sa zrazila s autom, dopravu museli prerušiť

Premávka električiek bola pre nehodu prerušená.

Aktualizované 17:06

Premávka električiek na Račianskej ulici v Bratislave je opäť obojsmerne obnovená. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe.

Premávka električiek bola prerušená pre dopravnú nehodu, pri ktorej sa zrazila električka s autom. Električková linka 3 premávala odklonenou trasou, nasadená bola náhradná autobusová doprava.

Zdroj: Info.sk, TASR
