Električka sa zrazila s autom, dopravu museli prerušiť
Premávka električiek bola pre nehodu prerušená.
Aktualizované 17:06
Premávka električiek na Račianskej ulici v Bratislave je opäť obojsmerne obnovená. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe.
Premávka električiek bola prerušená pre dopravnú nehodu, pri ktorej sa zrazila električka s autom. Električková linka 3 premávala odklonenou trasou, nasadená bola náhradná autobusová doprava.
PS: Pôsobenie Blanára je jedno z najhorších v novodobej histórii Slovenska
Pôsobenie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára považuje opozičné Progresívne Slovensko za jedno z najhorších v novodobej histórii Slovenska.
Tibor Gašpar nepovažuje za správne posielať ľudí po opakovaných krádežiach do väzenia
Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar nepovažuje za správne posielať ľudí za opakované drobné krádeže do väzenia.
Cez horské priechody v BBSK majú vodiči jazdiť už na zimných pneumatikách
Uviedli to v utorok na sociálnej sieti a reagovali tým na pondelňajšiu večernú situáciu.
Výstavba závodu na batérie do elektromobilov v Šuranoch sa oficiálne začala
V priemyselnej zóne Šurany Industrial Park sa v utorok oficiálne začala výstavba závodu na výrobu batériových článkov. S