Tibor Gašpar nepovažuje za správne posielať ľudí po opakovaných krádežiach do väzenia
Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) nepovažuje za správne posielať ľudí za opakované drobné krádeže do väzenia.
Reagoval tak na utorkovú kritiku generálneho prokurátora Maroša Žilinku, že tento nástroj zákonodarcovia zrušili. Dodal, že Žilinka môže priniesť legislatívne návrhy.
„Pokiaľ sa však páchateľ opakovane vráti, tak sa, samozrejme, škoda sčítava a pokiaľ je to na škodu, ktorá je potrebná na trestný čin, tak sa to rieši ako trestný čin,“ uviedol Gašpar. Ako dodal, nepodmienečný trest odňatia slobody nepovažuje za adekvátny pri krádežiach s nízkou škodou.
Gašpar považuje za lepší prístup alternatívne tresty. Pripustil, že v tejto oblasti existuje priestor na zmeny. „Verejnoprospešné práce by mohli byť alternatíva, aby si odpracovali to, čo sa pokúsili ukradnúť,“ myslí si.
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka považuje zrušenie nástroja na ochranu spoločnosti pred páchateľmi opakovane sa dopúšťajúcimi drobných krádeží za chybu. Ako podotkol, vďaka takejto úprave bolo možné posudzovať konkrétny čin osobitne a prihliadnuť na všetky jeho aspekty. Reagoval na zmeny, ktoré priniesla novela Trestného zákona účinná od augusta 2024.
PS: Pôsobenie Blanára je jedno z najhorších v novodobej histórii Slovenska
Pôsobenie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára považuje opozičné Progresívne Slovensko za jedno z najhorších v novodobej histórii Slovenska.
Električka sa zrazila s autom, dopravu museli prerušiť
Premávka električiek bola pre nehodu prerušená.
Cez horské priechody v BBSK majú vodiči jazdiť už na zimných pneumatikách
Uviedli to v utorok na sociálnej sieti a reagovali tým na pondelňajšiu večernú situáciu.
Výstavba závodu na batérie do elektromobilov v Šuranoch sa oficiálne začala
V priemyselnej zóne Šurany Industrial Park sa v utorok oficiálne začala výstavba závodu na výrobu batériových článkov. S