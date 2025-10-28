  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 28.10.2025Meniny má Dobromila
10°Bratislava

Tibor Gašpar nepovažuje za správne posielať ľudí po opakovaných krádežiach do väzenia

  • DNES - 16:42
  • Bratislava
Tibor Gašpar nepovažuje za správne posielať ľudí po opakovaných krádežiach do väzenia

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) nepovažuje za správne posielať ľudí za opakované drobné krádeže do väzenia.

Reagoval tak na utorkovú kritiku generálneho prokurátora Maroša Žilinku, že tento nástroj zákonodarcovia zrušili. Dodal, že Žilinka môže priniesť legislatívne návrhy.

Pokiaľ sa však páchateľ opakovane vráti, tak sa, samozrejme, škoda sčítava a pokiaľ je to na škodu, ktorá je potrebná na trestný čin, tak sa to rieši ako trestný čin,“ uviedol Gašpar. Ako dodal, nepodmienečný trest odňatia slobody nepovažuje za adekvátny pri krádežiach s nízkou škodou.

Gašpar považuje za lepší prístup alternatívne tresty. Pripustil, že v tejto oblasti existuje priestor na zmeny. „Verejnoprospešné práce by mohli byť alternatíva, aby si odpracovali to, čo sa pokúsili ukradnúť,“ myslí si.

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka považuje zrušenie nástroja na ochranu spoločnosti pred páchateľmi opakovane sa dopúšťajúcimi drobných krádeží za chybu. Ako podotkol, vďaka takejto úprave bolo možné posudzovať konkrétny čin osobitne a prihliadnuť na všetky jeho aspekty. Reagoval na zmeny, ktoré priniesla novela Trestného zákona účinná od augusta 2024.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
PS: Pôsobenie Blanára je jedno z najhorších v novodobej histórii Slovenska

PS: Pôsobenie Blanára je jedno z najhorších v novodobej histórii Slovenska

DNES - 17:23Domáce

Pôsobenie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára považuje opozičné Progresívne Slovensko za jedno z najhorších v novodobej histórii Slovenska.

Električka sa zrazila s autom, dopravu museli prerušiť

Električka sa zrazila s autom, dopravu museli prerušiť

DNES - 16:48Domáce

Premávka električiek bola pre nehodu prerušená.

Cez horské priechody v BBSK majú vodiči jazdiť už na zimných pneumatikách

Cez horské priechody v BBSK majú vodiči jazdiť už na zimných pneumatikách

DNES - 15:11Domáce

Uviedli to v utorok na sociálnej sieti a reagovali tým na pondelňajšiu večernú situáciu.

Výstavba závodu na batérie do elektromobilov v Šuranoch sa oficiálne začala

Výstavba závodu na batérie do elektromobilov v Šuranoch sa oficiálne začala

DNES - 15:06Domáce

V priemyselnej zóne Šurany Industrial Park sa v utorok oficiálne začala výstavba závodu na výrobu batériových článkov. S

Vosveteit.sk
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničiaMyslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
Xiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácieXiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácie
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfónČaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Google Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôrGoogle Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôr
AKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimiAKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimi
Wi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problémWi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problém
Hackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadeniaHackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadenia
Štedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponukuŠtedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponuku
Hudbu z Bluetooth reproduktora ti prerušujú otravné notifikácie? Tento skrytý trik v Samsungu to okamžite zastavíHudbu z Bluetooth reproduktora ti prerušujú otravné notifikácie? Tento skrytý trik v Samsungu to okamžite zastaví
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP