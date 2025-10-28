  • Články
Vo veku 83 rokov zomrel jazzový bubeník Jack DeJohnette

  • DNES - 16:34
  • New York
Americký jazzový bubeník Jack DeJohnette zomrel v nedeľu vo veku 83 rokov vo Woodstocku v štáte New York v prítomnosti svojej manželky a blízkych priateľov, potvrdil pre tlačovú agentúru DPA jeho manažment.

DeJohnette bol jedným z najvýznamnejších jazzových bubeníkov svojej generácie. Jeho žánrovo pestrá diskografia zahŕňa spoluprácu s hviezdami ako John Coltrane, Bill Evans a Miles Davis.

Od 70. rokov minulého storočia bol dvorným umelcom hudobného vydavateľstva ECM a v jeho mníchovských štúdiách nahral niekoľko albumov, medzi nimi aj New Directions (1978) či Special Edition (1980).

DeJohnette sa narodil 9. augusta 1942 v Chicagu a od štyroch rokov hral na klavíri, než na strednej škole prešiel na bicie nástroje. Neskôr pôsobil ako klavirista a skladateľ.

Po štúdiu hudby začal v roku 1966 svoju kariéru v New Yorku. Hral v jazzovom ansámbli Coltrane, potom v kvartete Charlesa Lloyda, v ktorom účinkoval aj mladý klavirista Keith Jarrett. Spolu s Jarrettom a basgitaristom Garym Peacockom založil DeJohnette v 80. rokoch zoskupenie Keith Jarrett Trio.

V roku 1983 sa slovenským usporiadateľom podarilo získať na Bratislavské jazzové dni (BDD) atraktívne zahraničné hviezdy v podobe Larryho Coryella, Jacka DeJohnettea a formácie Special Edition.

O koncerte sa písalo, že v porovnaní s ostatnými bubeníkmi, ktorí účinkovali na BDD 1983, bolo možné počuť búrlivý a iskriaci razantný prúd rytmických zvratov Jacka DeJohnetta vychádzajúceho z jazzových, latinsko-amerických a rockových prameňov.

Zdroj: Info.sk, TASR
