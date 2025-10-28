Cez horské priechody v BBSK majú vodiči jazdiť už na zimných pneumatikách
Cestárom z Banskobystrickej regionálnej správy ciest (BBRSC) by pomohlo a uľahčilo prácu, keby vodiči prechádzajúci cez horské priechody v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) mali rozhodne už zimné pneumatiky a vedeli prejsť cestou, ktorá má poprašok snehu.
Uviedli to v utorok na sociálnej sieti a reagovali tým na pondelňajšiu (27. 10.) večernú situáciu. Snežilo a horské priechody Čertovica a Donovaly načas uzavreli, respektíve obmedzili na nich dopravu pre kamióny.
„Od večerných hodín sme posýpali cesty, na ktorých bolo do 1,5 centimetra snehu. Pluhovať sa to nedá, len posýpať soľou alebo štrkom, podľa toho, čo máme kde povolené. Teleso cesty malo plus päť stupňov Celzia a veľa vozidiel malo obuté letné pneumatiky, na ktorých sa nevedeli pohnúť ani v malom kopčeku,“ konštatovala BBRSC. Dodala tiež, že soliť vopred suchú cestu, keď má prísť sneženie, nemá zmysel, nakoľko sa na vozovke soľ nemá ako udržať.
Na vodičov apeluje aj polícia a pripomína, že pri prechode horskými oblasťami BBSK je určite vhodné mať vozidlo už vybavené zimnými pneumatikami. Treba zvýšiť opatrnosť, dať nohu z plynu a venovať sa výlučne vedeniu vozidla.
BBRSC v tejto súvislosti opäť upozornila, že napriek svojej dlhodobej snahe ako správcovia ciest nemajú právo prednostnej jazdy, a teda nemôžu používať modré majáky, majú iba oranžové. „Po ceste k hranici nášho kraja či na Čertovici, Donovaloch alebo Šturci vyťahujeme skrížené kamióny. Naši šoféri sypačov si musia takto uvoľňovať cestu, inak by nevedeli pokračovať. Vďaka tomuto sa niekedy stáva, že okruh na dve hodiny trvá našej technike aj štyri,“ zdôraznila BBRSC.
