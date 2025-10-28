Parlament podľa PS schválil nezmyselné uznesenie k ETS2, ktoré nič nerieši
- DNES - 15:10
- Bratislava
Uznesenie k rozšíreniu systému obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie (EÚ) na budovy a cestnú dopravu (ETS2), ktoré v utorok schválila Národná rada (NR) SR, je nezmyselný dokument.
Postavené je len na strašení ľudí a neprináša žiadne konkrétne riešenia. Uviedla to na tlačovej konferencii v NR SR poslankyňa opozičného PS Beáta Jurík.
„Strašiť ľudí a prehadzovať zodpovednosť za autorstvo tohto systému na opozičného lídra, to skutočne nie je hodné ľudí v tejto krajine,“ konštatovala. Zároveň upozornila, že ETS2 je výsledkom dlhodobých záväzkov, ku ktorým sa hlásili predchádzajúce vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Zodpovednosť za tému v Európskej komisii (EK) mal zase slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý bol nominantom týchto vlád.
„Hľadať dnes akéhokoľvek vinníka skutočne nemá zmysel. Dnes je na mieste v prvom rade upokojiť ľudí a zabojovať za ich záujmy. Ak poukazujeme na to, z koho pera v skutočnosti ETS2 systém vznikol, tak to nie je preto, že by sme sa chceli zbavovať zodpovednosti, ale len preto, aby ľudia na Slovensku videli, ako funguje táto vláda. A síce, že za každú cenu šíri strach a hľadá vinníka za vlastnú neschopnosť,“ zhodnotila Jurík.
Odmietla tiež opakované tvrdenia strany Hlas a ďalších vládnych predstaviteľov, že domácnosti prídu v dôsledku systému ETS2 o viac ako 3000 eur ročne. Viaceré analýzy ukázali, že skutočný vplyv bude 10-násobne nižší, vyčíslila opozičná poslankyňa. Ľudí na Slovensku podľa nej pripraví o peniaze predovšetkým „zbabraná konsolidácia“ súčasnej vlády.
„Zároveň v tomto uznesení koaliční poslanci vyzývajú vlastných ministrov. No ja neviem, či môže byť ešte niečo úsmevnejšie. Nejako si pritom nevšimli ani vývoj na európskej úrovni a to, že EK predstavila súbor opatrení. Okrem toho, že by chceli domácnosti ochrániť očividne týmto zdrapom papiera, ktorým je ich uznesenie, nepredstavili nič,“ doplnila Jurík.
Jej stranícka kolegyňa Tamara Stohlová poukázala na konkrétne návrhy PS, ako Slovensko môže chrániť svoje domácnosti. Patrí medzi ne napríklad navýšenie a zabezpečenie flexibilnejšieho využívania Sociálneho klimatického fondu, presadzovanie úprav trhových mechanizmov na strane ponuky emisných kvót, či investovanie príjmov z emisného systému do klimatických a sociálnych opatrení.
Schválené uznesenie kritizuje aj opozičné KDH ako málo odvážne, alibistické a obsahovo rozporuplné. Na jednej strane chce prehodnocovať systém ETS2, na druhej strane však chce viac prerozdeľovať finančné prostriedky.
„Týmto strana Hlas-SD dala jasne najavo, že to nemyslí s ETS2 vážne a súhlasí so zvyšovaním Sociálno-klimatického fondu, čím priamo nabáda na navýšenie platieb v emisných povolenkách pre konečných spotrebiteľov. Pre tieto skutočnosti KDH nepodporila v pléne NR SR ich návrh uznesenia,“ konštatovalo vo svojom stanovisku hnutie a avizovalo, že na najbližšiu schôdzu parlamentu predloží vlastný návrh uznesenia vo vzťahu k ETS2.
Ako konštatuje NR SR v uznesení, ktoré v utorok schválili poslanci, rozšírenie systému obchodovania s emisnými kvótami EÚ na budovy a cestnú dopravu (ETS2) v jeho súčasnej podobe je v rozpore s verejným a sociálnym záujmom obyvateľov SR. Neprimerane zaťaží domácnosti zvýšenými nákladmi na energiu, zvyšuje riziko energetickej chudoby, pričom nie sú zavedené dostatočné alternatívy ani kompenzačné opatrenia na zmiernenie týchto dosahov.
