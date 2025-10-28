Výstavba závodu na batérie do elektromobilov v Šuranoch sa oficiálne začala
V priemyselnej zóne Šurany Industrial Park sa v utorok oficiálne začala výstavba závodu na výrobu batériových článkov.
Strategickým investorom je slovensko-čínsky investor Gotion InoBat Batteries (GIB), ktorý do baterkárne investuje celkovo 1,2 miliardy eur. V závode vznikne 1300 nových pracovných miest. Pilotná výroba je plánovaná na september 2026, pričom plné spustenie výroby sa očakáva v priebehu roka 2027, povedal počas slávnostného poklepania základného kameňa Steven Cai, prezident Gotion EMEA a predseda predstavenstva GIB EnergyX Slovakia.
Výstavba baterkárne je podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) strategickou investíciou nielen pre šuriansky región, ale aj pre celé Slovensko. Investíciu označila za nadčasovú. „V súčasnom rýchle sa meniacom svete a hlavne vo svete veľkej globálnej energetickej revolúcie sa nám menia spôsoby, akými získavame energiu. Prechádzame od tradičných spôsobov jej získavania z fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom. Získavame energiu zo svetla, slnka, z vetra a túto energiu musíme aj ukladať v batériových úložiskách,“ povedala Saková.
Ministerka skonštatovala, že podľa analýz Európskej únie sa do roku 2032 dopyt po batériových úložiskách a po batériách celkovo takmer zdesaťnásobí. „Preto si dovolím tvrdiť, že dnešný míľnik je významným míľnikom nielen pre slovenský, ale aj európsky priemysel,“ dodala.
Za nadčasové označil rozhodnutie postaviť závod na výrobu batériových článkov na Slovensku aj premiér Robert Fico (Smer-SD). „Keď sme ešte pred rokom 2023 a pred vznikom tejto vlády hovorili o tomto projekte, boli sme varovaní mnohými, aj v Európskej únii. Zrazu Európska komisia prichádza s oficiálnym programom podpory výroby batérií pre elektromobily v hodnote viac ako osem miliárd eur. Ale my máme náskok, pilotná výroba sa u nás začne v roku 2026 a skutočná výroba v roku 2027,“ povedal premiér.
Podľa Fica podpora projektu zo strany slovenskej i čínskej vlády zabezpečí, že nastavené termíny budú zrealizované. Vláda sa na svojom utorkovom rokovaní dohodla, že sa bude stretávať na kontrolných dňoch v pravidelných, približne štvormesačných intervaloch.
Závod na výrobu batériových článkov vyrastie v areáli s rozlohou 94 hektárov. V počiatočnej fáze vývoja bude mať kapacitu 20 gigawatthodín s ďalším potenciálom dosiahnuť kapacitu až 40 gigawatthodín. V prvej fáze plánuje vytvoriť 1300 pracovných miest, po rozšírení kapacity v druhej fáze sa ich počet zvýši na 3500 zamestnancov.
Cez horské priechody v BBSK majú vodiči jazdiť už na zimných pneumatikách
Uviedli to v utorok na sociálnej sieti a reagovali tým na pondelňajšiu večernú situáciu.
V prípade prelezenia plota Mikulca vypovedal jeden z obžalovaných aj Mikulec
V prípade prelezenia plota domu exministra vnútra a súčasného poslanca Národnej rady SR Romana Mikulca vypovedal jeden z obžalovaných.
Hikemates chce zvolať valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov, žiada odvolanie vedenia
Najväčší oddiel Klubu slovenských turistov Hikemates iniciuje zvolanie valného zhromaždenia.
Prezident: Verím v zlepšenie vzťahov ČR a SR, narušila ich volebná kampaň
Prezident SR Peter Pellegrini verí vo výrazné zlepšenie a posilnenie vzťahov Českej republiky a Slovenska na politickej úrovni.