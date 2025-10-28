Orbán vyjadril sústrasť maďarským pozostalým obetí nehody lietadla v Keni
- DNES - 15:05
- Budapešť
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vyjadril na Facebooku sústrasť pozostalým ôsmich občanov Maďarska, ktorí v utorok ráno zahynuli pri leteckom nešťastí v Keni. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Naša úprimná sústrasť rodinám Maďarov, ktorí zahynuli pri havárii lietadla v Keni,“ napísal Orbán.
Premiér v príspevku oznámil, že minister zahraničných vecí Péter Szijjártó kontaktoval kenské úrady a zamestnanci ministerstva zahraničných vecí poskytnú postihnutým rodinám všetku možnú pomoc.
V okrese Kwale na juhu Kene sa v utorok ráno zrútilo malé lietadlo počas letu do populárnej prírodnej rezervácie Masai Mara.
Letecká spoločnosť Mombasa Air Safari uviedla, že na palube cestovalo 11 ľudí - osem Maďarov, dvaja Nemci a pilot z Kene. Príčina nehody sa stále vyšetruje. Lietadlo sa zrútilo okolo 05.30 h miestneho času (03.30 h SEČ).
Bezpečnostné opatrenia v Louvri nie sú podľa senátorov dostatočné
Delegácia francúzskych senátorov v utorok navštívila parížske múzeum Louvre a potvrdila, že bezpečnostné opatrenia a technika inštitúcie „nezodpovedajú“ moderným štandardom.
Kremeľ: Rusko zničí zahraničných bojovníkov na Ukrajine, počuje ich na fronte
Kremeľ v utorok uviedol, že ruské jednotky na bojisku neustále počujú cudzie jazyky, ktorými hovoria vojaci bojujúci za Ukrajinu.
Lukašenko odsúdil krok Litvy uzavrieť hranicu s Bieloruskom ako „šialený podvod“
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok označil rozhodnutie Litvy uzavrieť hranicu medzi krajinami za „šialený podvod“. Vilnius zároveň obvinil z vedenia hybridnej vojny.
Zelenskyj: Ukrajina bude od Európy potrebovať finančnú podporu ďalšie dva roky
Ukrajina je pripravená viesť mierové rokovania kdekoľvek okrem Ruska a Bieloruska, vyhlásil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.