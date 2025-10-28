  • Články
  • DNES - 15:05
  • Budapešť
Orbán vyjadril sústrasť maďarským pozostalým obetí nehody lietadla v Keni

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vyjadril na Facebooku sústrasť pozostalým ôsmich občanov Maďarska, ktorí v utorok ráno zahynuli pri leteckom nešťastí v Keni. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Naša úprimná sústrasť rodinám Maďarov, ktorí zahynuli pri havárii lietadla v Keni,“ napísal Orbán.

Premiér v príspevku oznámil, že minister zahraničných vecí Péter Szijjártó kontaktoval kenské úrady a zamestnanci ministerstva zahraničných vecí poskytnú postihnutým rodinám všetku možnú pomoc.

V okrese Kwale na juhu Kene sa v utorok ráno zrútilo malé lietadlo počas letu do populárnej prírodnej rezervácie Masai Mara.

Letecká spoločnosť Mombasa Air Safari uviedla, že na palube cestovalo 11 ľudí - osem Maďarov, dvaja Nemci a pilot z Kene. Príčina nehody sa stále vyšetruje. Lietadlo sa zrútilo okolo 05.30 h miestneho času (03.30 h SEČ).

Zdroj: Info.sk, TASR
