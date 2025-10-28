  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 28.10.2025Meniny má Dobromila
11°Bratislava

Bezpečnostné opatrenia v Louvri nie sú podľa senátorov dostatočné

  • DNES - 15:02
  • Paríž
Bezpečnostné opatrenia v Louvri nie sú podľa senátorov dostatočné

Delegácia francúzskych senátorov v utorok navštívila parížske múzeum Louvre a potvrdila, že bezpečnostné opatrenia a technika inštitúcie „nezodpovedajú“ moderným štandardom. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.

Všetci sme si všimli, že bezpečnostné zariadenia nie sú vhodné pre múzeum 21. storočia, akým je Louvre. Je to naša vlajková loď, musí ísť príkladom, a dnes nemôžeme bezpečnostné podmienky v Louvri označiť za príkladné,“ uviedol predseda kultúrneho výboru francúzskeho senátu Laurent Lafon.

Lafon potvrdil minulotýždňové vyjadrenia riaditeľky Louvru Laurence des Carsovej, ktorá vyhlásila, že pokrytie vonkajšími bezpečnostnými kamerami v okolí múzea nie je dostatočné.

Je potrebné urobiť mnoho zlepšení. Náš bezpečnostný systém nespĺňa súčasné štandardy,“ zdôraznil Lafon a spolu s ďalšími senátormi po návšteve múzea vyzvali na rýchle začatie rozsiahlych renovačných prác.

Desaťročný plán „Louvre New Renaissance“ zahŕňa aj kroky na zlepšenie bezpečnosti a bol spustený už začiatkom tohto roka. Odhaduje sa, že modernizácia infraštruktúry, zmiernenie preplnenosti a vytvorenie špeciálnej galérie pre slávny obraz Mona Lisa do roku 2031 bude stáť až 800 miliónov eur, vysvetľuje AP.

V nedeľu 19. októbra štyria zlodeji ukradli z múzea osem vzácnych šperkov v celkovej hodnote 88 miliónov eur. Na krádež v Apolónovej galérii im stačilo len približne sedem minút. Ďalšie plány im zrejme prekazila ochranka. Použili vysokozdvižný vozík, ktorý si pristavili k budove na nábreží Seiny.

Francúzska prokuratúra v nedeľu oznámila, že dvaja podozriví z účasti na lúpeži klenotov boli zadržaní. Vyšetrovatelia ich v súčasnosti vypočúvajú.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Orbán vyjadril sústrasť maďarským pozostalým obetí nehody lietadla v Keni

Orbán vyjadril sústrasť maďarským pozostalým obetí nehody lietadla v Keni

DNES - 15:05Zahraničné

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vyjadril na Facebooku sústrasť pozostalým ôsmich občanov Maďarska, ktorí v utorok ráno zahynuli pri leteckom nešťastí v Keni.

Kremeľ: Rusko zničí zahraničných bojovníkov na Ukrajine, počuje ich na fronte

Kremeľ: Rusko zničí zahraničných bojovníkov na Ukrajine, počuje ich na fronte

DNES - 12:17Zahraničné

Kremeľ v utorok uviedol, že ruské jednotky na bojisku neustále počujú cudzie jazyky, ktorými hovoria vojaci bojujúci za Ukrajinu.

Lukašenko odsúdil krok Litvy uzavrieť hranicu s Bieloruskom ako „šialený podvod“

Lukašenko odsúdil krok Litvy uzavrieť hranicu s Bieloruskom ako „šialený podvod“

DNES - 10:54Zahraničné

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok označil rozhodnutie Litvy uzavrieť hranicu medzi krajinami za „šialený podvod“. Vilnius zároveň obvinil z vedenia hybridnej vojny.

Zelenskyj: Ukrajina bude od Európy potrebovať finančnú podporu ďalšie dva roky

Zelenskyj: Ukrajina bude od Európy potrebovať finančnú podporu ďalšie dva roky

DNES - 10:28Zahraničné

Ukrajina je pripravená viesť mierové rokovania kdekoľvek okrem Ruska a Bieloruska, vyhlásil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Vosveteit.sk
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfónČaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Google Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôrGoogle Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôr
AKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimiAKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimi
Wi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problémWi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problém
Hackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadeniaHackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadenia
Štedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponukuŠtedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponuku
Hudbu z Bluetooth reproduktora ti prerušujú otravné notifikácie? Tento skrytý trik v Samsungu to okamžite zastavíHudbu z Bluetooth reproduktora ti prerušujú otravné notifikácie? Tento skrytý trik v Samsungu to okamžite zastaví
Už vieme, čo zdecimovalo Napoleonovu armádu počas ústupu z Ruska. Vedcom sa po dvoch storočiach podarilo vyriešiť obrovskú záhaduUž vieme, čo zdecimovalo Napoleonovu armádu počas ústupu z Ruska. Vedcom sa po dvoch storočiach podarilo vyriešiť obrovskú záhadu
Anduril vložil mozog do prilby vojaka. Nová AI v prilbe môže rozhodovať o živote a smrtiAnduril vložil mozog do prilby vojaka. Nová AI v prilbe môže rozhodovať o živote a smrti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP