  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 28.10.2025Meniny má Dobromila
11°Bratislava

Opozícia víta zmeny v novele zákona o sociálnych podnikoch

  • DNES - 14:59
  • Bratislava
Opozícia víta zmeny v novele zákona o sociálnych podnikoch

Opozícia víta viaceré zmeny v novele zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Tie predstavil v utorok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), pričom zámerom je podľa neho sprísnenie pravidiel pre fungovanie sociálnych podnikov.

Vítame, že minister Tomáš si ide posvietiť na sociálne podniky. Už bývalý štátny tajomník Branislav Ondruš priznal, že polovica sociálnych podnikov sú špekulanti, a my mesiace voláme po tom, aby sa tieto subjekty poriadne preverili. Minister najprv odmietal naše argumenty, dnes už hovorí našou rečou,“ uviedla opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS).

Nepáči sa jej však, že podľa návrhu novely nebude ľuďom so zdravotným znevýhodnením stačiť invalidita, ale budú potrebovať aj posudok od posudkového lekára. Tým sa podľa nej zavedú nové administratívne prekážky, ktoré môžu skomplikovať zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí. Ku kritike sa pridal z SaS aj opozičný poslanec Vladimír Ledecký, ktorý tvrdí, že posudzovanie ľudí môže trvať aj niekoľko mesiacov, keďže už v súčasnosti posudky meškajú. Táto úprava môže podľa neho odradiť sociálne podniky od zamestnávania zdravotne znevýhodnených osôb.

Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (Slovensko-Za ľudí) zhodnotila, že už boli napáchané viaceré škody v oblasti sociálnych podnikov pri verejných obstarávaniach a žiadne nové zákonné úpravy to podľa nej nevrátia späť. Opoziční poslanci sa zároveň zhodli, že minister práce začal konať až po tlaku opozície a prisvojuje si ich návrhy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Parlament podľa PS schválil nezmyselné uznesenie k ETS2, ktoré nič nerieši

Parlament podľa PS schválil nezmyselné uznesenie k ETS2, ktoré nič nerieši

DNES - 15:10Ekonomické

Uznesenie k rozšíreniu systému obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie na budovy a cestnú dopravu, ktoré v utorok schválila Národná rada SR, je nezmyselný dokument.

Erik Tomáš: Na rezorte práce uvažujeme nad novým valorizačným mechanizmom dôchodkov

Erik Tomáš: Na rezorte práce uvažujeme nad novým valorizačným mechanizmom dôchodkov

DNES - 12:52Ekonomické

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uvažuje o novom valorizačnom mechanizme dôchodkov, pričom jedným z variantov je napríklad zvyšovanie dôchodkov o pevnú sumu.

Prezident Peter Pellegrini pravdepodobne novelu zákona o hazarde nepodpíše

Prezident Peter Pellegrini pravdepodobne novelu zákona o hazarde nepodpíše

DNES - 12:29Ekonomické

Prezident Peter Pellegrini pravdepodobne novelu zákona o hazardných hrách nepodpíše a vráti ju do Národnej rady SR na opätovné prerokovanie.

Erik Tomáš: MPSVR chce sprísniť pravidlá pre sociálne podniky

Erik Tomáš: MPSVR chce sprísniť pravidlá pre sociálne podniky

DNES - 12:14Ekonomické

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR chce sprísniť pravidlá pre fungovanie sociálnych podnikov.

Vosveteit.sk
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfónČaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Google Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôrGoogle Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôr
AKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimiAKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimi
Wi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problémWi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problém
Hackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadeniaHackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadenia
Štedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponukuŠtedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponuku
Hudbu z Bluetooth reproduktora ti prerušujú otravné notifikácie? Tento skrytý trik v Samsungu to okamžite zastavíHudbu z Bluetooth reproduktora ti prerušujú otravné notifikácie? Tento skrytý trik v Samsungu to okamžite zastaví
Už vieme, čo zdecimovalo Napoleonovu armádu počas ústupu z Ruska. Vedcom sa po dvoch storočiach podarilo vyriešiť obrovskú záhaduUž vieme, čo zdecimovalo Napoleonovu armádu počas ústupu z Ruska. Vedcom sa po dvoch storočiach podarilo vyriešiť obrovskú záhadu
Anduril vložil mozog do prilby vojaka. Nová AI v prilbe môže rozhodovať o živote a smrtiAnduril vložil mozog do prilby vojaka. Nová AI v prilbe môže rozhodovať o živote a smrti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP