Veľké tajomstvo odhalené: Na premiéru filmu Nepela prišla aj krasokorčuliarova dcéra

  • DNES - 14:45
  • Bratislava
Približne jeden rok života významného športovca zobrazuje film Nepela.

Hraný debut režiséra a scenáristu Gregora Valentoviča, ktorý do netypickej životopisnej drámy o Ondrejovi Nepelovi obsadil Josefa Trojana a do úlohy jeho trénerky Hildy Múdrej Zuzanu Mauréry, si do Bratislavy prišla pozrieť aj Nepelova dcéra. Informuje o tom distribučná spoločnosť CinemArt SK, ktorá filmovú novinku prináša do kín od 30. októbra.

Zachytáva čas od Nepelovho najväčšieho športového úspechu, keď sa domov vrátil zo zlatou medailou zo Zimných olympijských hier v Sappore, až po odhodlanie legálne opustiť Československo a stať sa súčasťou ľadovej revue Holiday on Ice v Nemecku. Komunistický režim však s týmto rozhodnutím nesúhlasil, Nepela sa stal väzňom vo vlastnej krajine. Nemohol ju opustiť, pretože nedostal povolenie vycestovať, navyše musel Československo reprezentovať na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v Bratislave, aj vtedy, keď už nechcel.

Na bratislavskej premiére nechýbal okrem hercov Josefa Trojana a herečky Zuzany Mauréry ani krasokorčuliar Adam Hagara, ktorý vo filme dubloval Trojana na ľade. Významnou hostkou premiéry bola aj Natasha Nepela, dcéra Ondreja Nepelu, ktorá do Bratislavy pricestovala z Venezuely. „Svojho otca síce nepoznala, ale jej mama jej o ňom veľa rozprávala a cíti s ním veľké prepojenie a najmä vďaku, že jej mame pomohol v ťažkých životných chvíľach,“ dodáva distribučná spoločnosť.

Scenárista a režisér Gregor Valentovič verí, že diváci budú zvedaví na to, ako Nepelov príbeh poňal. „V prvom rade si myslím, že ich bude zaujímať, ako sme zobrazili najväčšieho športovca Slovenska 20. storočia, tá naša optika. Že to nie je klasický biografický film. A myslím si, že koniec všetkých šokuje. Pretože Ondreja poznáme možno trochu inak, ako je vyobrazený vo filme, ale zároveň celkom rovnako,“ uzavrel.

Zdroj: Info.sk, TASR
