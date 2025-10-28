Hikemates chce zvolať valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov, žiada odvolanie vedenia
Najväčší oddiel Klubu slovenských turistov (KST) Hikemates iniciuje zvolanie valného zhromaždenia. Cieľom je odvolanie predsedu KST Petra Šveca a člena výkonného výboru Tomáša Hvizdáka, ktorí podľa oddielu svojím správaním konajú v rozpore so stanovami a hodnotami organizácie. TASR o tom informovali z KST Hikemates.
Podnetom sú pochybnosti o transparentnosti výberového konania na Téryho chatu, poškodzovanie dobrého mena KST a verejné vystupovanie v rozpore s ochranou prírody. „Naším cieľom nie je konflikt, ale obnova dôvery. Chceme, aby KST viedli ľudia, ktorí rozumejú horskému prostrediu, rešpektujú komunitu a stoja za hodnotami ochrany prírody,“ vysvetlil predseda KST Hikemates Patrik Pajta.
Hikemates zároveň upozorňuje na znepokojujúci trend, že vedenie KST sa začína uzatvárať do úzkej skupiny ľudí, ktorí navzájom obsadzujú kľúčové pozície v organizácii. Na poslednom valnom zhromaždení bol do výkonného výboru zvolený nový člen pochádzajúci z klubu VON, rovnako ako predseda Švec a člen výkonného výboru Hvizdák, ktorý zároveň získal do nájmu Téryho chatu. „Máme obavy, že sa vytvára uzavretý okruh ľudí, ktorí môžu postupne ovládnuť rozhodovacie procesy v KST. Takýto vývoj ohrozuje nezávislosť a dôveryhodnosť organizácie, ktorá má slúžiť všetkým turistom, nie úzkej skupine,“ hovorí Pajta.
Podľa Hikemates sa vedenie KST nedokázalo dostatočne vysporiadať s otázkami konfliktu záujmov a s pochybným priebehom výberového konania na nájomcu Téryho chaty. „Postup vedenia KST vzbudzuje vážne pochybnosti o nezávislosti rozhodovania. Budeme požadovať, aby sa výberové konanie zopakovalo a bolo skutočne transparentné. Rovnako trváme na tom, aby bol do procesu zapojený aj horolezecký spolok JAMES ako menšinový vlastník chaty,“ dodal Pajta.
Slovenský horolezecký spolok (SHS) JAMES má v utorok mimoriadne valné zhromaždenie. Ako informujú na webovej stránke, bodmi programu sú aj schválenie zmlúv majiteľov tatranských vysokohorských chát v spoločnom vlastníctve SHS JAMES a KST s nájomcami. Mimoriadne valné zhromaždenie SHS JAMES sa uskutoční formou per rollam.
Hikemates, ktorý združuje 3435 členov, tiež deklaruje, že nemá žiadnu ambíciu uchádzať sa o funkcie vo vedení KST. Klub aktuálne oslovuje viac ako 400 predsedov turistických klubov po Slovensku, aby získal podporu pre zvolanie valného zhromaždenia. Ak väčšina klubov nebude ochotná situáciu riešiť, Hikemates je pripravený dobrovoľne z KST vystúpiť.
Predseda KST Peter Švec považuje snahu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie KST zo strany Hikemates za nelogické predovšetkým z dvoch dôvodov. Prvým je, že na valnom zhromaždení KST, ktoré sa konalo v dňoch 18. a 19. októbra v Žiline, už boli všetky predmetné témy mesiac a pol interne aj verejne rozoberané a komunikované. „V úvode valného zhromaždenia bol prednesený návrh na doplnenie programu o odvolanie mojej osoby, ako aj osoby Tomáša Hvizdáka. Tento návrh sa delegáti hlasovaním rozhodli nezaradiť do programu,“ doplnil druhý dôvod Švec.
KST má podľa Šveca pred sebou veľa práce - od značenia a údržby trás, výstavby infraštruktúry, cez organizáciu podujatí až po dobiehanie investičného dlhu na chatách. Väčšinu úloh vykonávajú dobrovoľníci, keďže platených pozícií je len zopár a sú nízko ohodnotené. Preto je čoraz ťažšie nájsť kandidátov do volených funkcií. Cieľom je podľa predsedu KST veci zlepšiť, zmodernizovať, nastoliť vyššiu kvalitu služieb a nevyhnutnú digitalizáciu. „Všetci funkcionári výkonného výboru, sekcií, komisií, dokonca aj regionálni delegáti valného zhromaždenia sú, na rozdiel od funkcionárov Hikemates, pravidelne volení interným demokratickým procesom,“ doplnil Švec.
