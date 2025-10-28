  • Články
Prezident: Verím v zlepšenie vzťahov ČR a SR, narušila ich volebná kampaň

Prezident: Verím v zlepšenie vzťahov ČR a SR, narušila ich volebná kampaň

Prezident SR Peter Pellegrini verí vo výrazné zlepšenie a posilnenie vzťahov Českej republiky a Slovenska na politickej úrovni.

Dúfa, že po skončení volebnej kampane už nebude v Česku potreba komentovať situáciu na Slovensku a zdôrazňovať názorové rozdiely medzi Čechmi a Slovákmi. Po vzniku novej českej vlády si želá obnovenie pravidelných konzultácií a stretávaní sa kabinetov. Vyhlásil to v utorok pred novinármi. Pri príležitosti 107. výročia vzniku prvej Československej republiky (ČSR) položil spolu s veľvyslancom ČR na Slovensku Rudolfom Jindrákom veniec pri Pamätníku československej štátnosti na Vajanského nábreží a následne aj k Pamätníku M. R. Štefánika v Bratislave.

Pevne verím, a teraz to hovorím vo všeobecnosti, že mám takú nádej, že po skončení volebnej kampane v Českej republike, akoby sa stratí potreba používať alebo komentovať situáciu na Slovensku tak, ako sme toho boli svedkami v rámci predvolebnej kampane jednotlivých politických strán, keď Slovensko bolo súčasťou tohto predvolebného boja. Myslím si, že výsledkom volieb sa situácia upokojí a že politici na jednej ani na druhej strane nebudú mať potrebu nejakým spôsobom ešte zvýrazňovať názorové rozdiely medzi Čechmi a Slovákmi. Pevne verím, že po vzniku novej vlády sa obnovia pravidelné konzultácie a stretávanie sa našich vlád,“ vyhlásil Pellegrini.

Je to podľa neho na prospech oboch krajín, ale aj regiónu. „Čechom a Slovákom sa vždy darilo, keď ťahali za jeden povraz. Som presvedčený, že po stabilizácii našich vzťahov aj na politickej úrovni bude postupne dochádzať aj k oživovaniu, a veľmi by som si to želal, formátu V4, pretože pred Európou a Európskou úniou sú vážne výzvy, prijatie ťažkých rozhodnutí a vždy sa nám darilo presadzovať záujmy tohto nášho regiónu, keď sme boli spolu,“ zdôraznila hlava štátu.

Aj podľa českého veľvyslanca sa vzťahy narušili volebnou kampaňou. Verí, že sa podarí „rozhýbať“ regionálnu spoluprácu, ktorú považuje za kľúčovú. Hlásenie sa k spoločnej minulosti podľa Jindráka svedčí o vyspelosti elít oboch štátov.

Pellegrini dodal, že napriek rozdeleniu republík v roku 1993 pokračuje spoločná cesta oboch krajín. „Sme v jednom regióne, sme súčasťou jedného veľkého európskeho spoločenstva, kolektívneho systému našej vzájomnej obrany a ochrany a jednoducho sme odsúdení na vzájomnú spoluprácu,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
