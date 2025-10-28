  • Články
Erik Tomáš: Na rezorte práce uvažujeme nad novým valorizačným mechanizmom dôchodkov

  • DNES - 12:52
  • Bratislava
Erik Tomáš: Na rezorte práce uvažujeme nad novým valorizačným mechanizmom dôchodkov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uvažuje o novom valorizačnom mechanizme dôchodkov, pričom jedným z variantov je napríklad zvyšovanie dôchodkov o pevnú sumu.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) tak reagoval na informáciu Štatistického úradu SR, že od januára budúceho roka by sa mohli dôchodky zvýšiť o 3,7 %, pričom výška valorizácie vyplýva z dôchodcovskej inflácie za prvých deväť mesiacov tohto roka.

Dlhodobo funguje teraz systém valorizácie dôchodkov na základe dôchodcovskej inflácie. Dobre vieme naprieč vládami, nie je ideálny, dokonca stále pribúdajú hlasy, či by sa dôchodky nemali zvyšovať o pevnú sumu pre každého rovnako, pretože rozdiel v tých dôchodkových dávkach je už na začiatku. Teda ten, ktorý si viac prispieval, má vyšší dôchodok, a ten, kto si prispieval menej, má nižší,“ uviedol Tomáš.

Spresnil, že ešte keď bola strana Hlas-SD v opozícii, tak sa jej podarilo presadiť mimoriadnu valorizáciu dôchodkov. To znamená, že ak dôchodcovská medzimesačná inflácia dosiahne počas roka úroveň viac ako päť percent, tak sa spúšťa valorizácia dôchodkov mimoriadne počas daného roka a nielen od januára toho nasledujúceho.

Tak je to nastavené, ale už roky rokúce, takže možno či sa nevrátime k tomu, aby sa to zvyšovalo o pevnú sumu, alebo ešte vymyslieť možno nejaký iný typ mechanizmu tak, aby to bolo spravodlivejšie. Napríklad 13. dôchodok je nastavený na tomto princípe, že rovnakú sumu dostávajú aj tí seniori s nižšími, aj s vyššími dôchodkami, a tam sa kombinuje tá zásluhovosť aj solidarita,“ uzavrel Tomáš.

Zdroj: Info.sk, TASR
