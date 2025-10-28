Kremeľ: Rusko zničí zahraničných bojovníkov na Ukrajine, počuje ich na fronte
- DNES - 12:17
- Moskva
Kremeľ v utorok uviedol, že ruské jednotky na bojisku neustále počujú cudzie jazyky, ktorými hovoria vojaci bojujúci za Ukrajinu.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov prisľúbil, že všetci zahraniční bojovníci „budú zničení“, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Naša armáda počuje cudzie reči, na fronte neustále počujú cudzie jazyky,“ povedal Peskov novinárom pri otázke, či sa Francúzsko pripravuje nasadiť svojich vojakov na Ukrajinu. „Takže, títo cudzinci tam sú, ničíme ich. Naša armáda si bude naďalej plniť svoju robotu,“ dodal.
Rusko dlhodobo tvrdí, že na Ukrajine bojuje vojenský personál Severoatlantickej aliancie (NATO) a že na frontovej línií ruská armáda pravidelne počuje angličtinu a francúzštinu. NATO tvrdí, že Kyjev podporuje, ale na územie Ukrajiny nenasadila žiadnych vojakov.
Lukašenko odsúdil krok Litvy uzavrieť hranicu s Bieloruskom ako „šialený podvod“
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok označil rozhodnutie Litvy uzavrieť hranicu medzi krajinami za „šialený podvod“. Vilnius zároveň obvinil z vedenia hybridnej vojny.
Zelenskyj: Ukrajina bude od Európy potrebovať finančnú podporu ďalšie dva roky
Ukrajina je pripravená viesť mierové rokovania kdekoľvek okrem Ruska a Bieloruska, vyhlásil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Mesto Hue zaznamenalo rekordný počet zrážok 1,7 metra za 24 hodín
V meste Hue v strednom Vietname napršalo v priebehu 24 hodín 1,7 metra zrážok, čo predstavuje nový národný rekord, potvrdilo v utorok tamojšie ministerstvo životného prostredia.
Nemecko plánuje nakúpiť zbrane za 377 miliárd eur
Nemecká vláda vypracovala ambiciózny plán modernizácie ozbrojených síl krajiny – Bundeswehru.