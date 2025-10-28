  • Články
Zrušenie nástroja proti drobným krádežiam bolo podľa Maroša Žilinku chybou

  • DNES - 11:55
  • Bratislava
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka považuje zrušenie nástroja na ochranu spoločnosti pred páchateľmi opakovane sa dopúšťajúcimi drobných krádeží za chybu. Na sociálnej sieti tak reagoval na zmeny, ktoré priniesla novela Trestného zákona účinná od augusta 2024.

„Boli vytvorené legislatívne podmienky pre ochranu spoločnosti pred páchateľom, jeho výchovu a výchovu ostatných členov spoločnosti, ale aj reparáciu a vyjadrenie morálneho odsúdenia páchateľa spoločnosťou. Pri kategórii páchateľov opakovanej drobnej majetkovej kriminality priestupkové konanie a postih spravidla neplnia výchovný, reparačný a už vôbec nie odstrašujúci účel,“ myslí si Žilinka. Ako podotkol, vďaka takejto úprave je možné posudzovať konkrétny čin osobitne a prihliadnuť na všetky jeho aspekty.

Generálny prokurátor zároveň poznamenal, že pri dosahovaní účelu trestného konania treba vždy rešpektovať dôstojnosť osôb. Označovanie páchateľov krádeží považuje za „podivný návrh“.

Zdroj: Info.sk, TASR
