Na autách sa bude môcť využívať predné brzdové svetlo
Na autách sa od roku 2029 bude môcť využívať predné brzdové svetlo.
Daný prvok sa do legislatívy zakotví ako dobrovoľné vybavenie motorových vozidiel kategórie M a N. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke z dielne skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR za koaličný Hlas-SD, ktorú parlament v utorok schválil.
„Cieľom je legislatívne zakotviť možnosť použitia tohto prvku, ktorý podľa dostupných výskumov prispieva k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky tým, že poskytuje včasnú a jednoznačnú informáciu o spomaľovaní vozidla ostatným účastníkom cestnej premávky, najmä tým, ktorí sa nachádzajú pred vozidlom alebo sa k nemu blížia z protismeru,“ odôvodnili predkladatelia.
Svetlo by podľa ich návrhu malo byť zelené a vodiči by ho mali rozsvecovať a zhasínať súčasne s brzdovými svetlami vozidla. Hlas zároveň upozornil na to, že v súčasnej legislatíve chýbajú explicitné povolenie a technické špecifikácie pre predné brzdové svetlá. „Súčasný stav neumožňuje legálnu montáž a používanie tohto bezpečnostného prvku napriek jeho preukázanému potenciálu,“ skonštatoval.
Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2029.
