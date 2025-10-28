V NÚDCH zrekonštruovali štyri izby, pacientom prinesú lepšie podmienky
V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave zrekonštruovali štyri izby.
Zmeny priniesli vyšší hygienický štandard, posilnené bezpečnostné opatrenia a lepšie podmienky pre hospitalizované deti a ich rodičov. Informovala nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities (RMHC), ktorá rekonštrukciu podporila.
Projekt vo výške takmer 120.000 eur zahŕňal rozsiahle stavebné a technické úpravy. Od kompletných konštrukčných zásahov, nových podláh, obkladov, náterov a maľoviek, cez izolácie proti vlhkosti, zdravotechniku vrátane vnútorného vodovodu, kanalizácie a zariaďovacích predmetov, elektroinštalácie, až po montáž vzduchotechniky a nové stolárske prvky. Izby boli zároveň vybavené extra ohrievačmi a rozkladacími pohovkami.
„Rekonštrukcia nám priniesla nielen krajšie izby, ale najmä lepšie hygienické a bezpečnostné podmienky. Pre našich pacientov to znamená pokojnejšie prostredie, pre rodičov možnosť byť pri dieťati vo dne aj v noci a pre sestry a lekárov jednoduchšie a bezpečnejšie poskytovanie starostlivosti. Vážime si, že RMHC dlhodobo vníma naše potreby a mení ich na konkrétne riešenia,“ poznamenala námestníčka pre ošetrovateľstvo NÚDCH Mária Reichwalderová.
