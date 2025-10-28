Pri hromadnej dopravnej nehode v Liptovskom Mikuláši sa zranili tri osoby
Hromadná dopravná nehoda v nedeľu (26. 10.) na ceste číslo I/18 v Liptovskom Mikuláši si vyžiadala zranenia troch osôb, dve z nich previezli do nemocnice. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Vodička viedla vozidlo značky BMW v smere od centra mesta Liptovský Mikuláš na Liptovský Hrádok, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin prešla z pravého odbočovacieho pruhu do stredného pruhu, kde zachytila tri vozidlá. Vodička ďalej prešla do protismernej časti vozovky, kde došlo k stretu so štvrtým vozidlom,“ spresnila polícia.
Dychovej skúške sa na mieste podrobili všetci vodiči s negatívnym výsledkom, okrem jedného poškodeného, ktorého výsledok dychovej skúšky bol 0,40 promile. „Ďalšie okolnosti, ako aj presná príčina dopravnej nehody, sú predmetom objasňovania,“ dodala polícia.
V NÚDCH zrekonštruovali štyri izby, pacientom prinesú lepšie podmienky
V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave zrekonštruovali štyri izby. Zmeny priniesli vyšší hygienický štandard, posilnené bezpečnostné opatrenia a lepšie podmienky pre hospitalizované deti a ich rodičov.
Vo viacerých krajoch prebieha policajná akcia, zadržali 12 osôb
Na území viacerých krajov Slovenska prebieha v utorok policajná akcia s krycím názvom Gran Turismo, zameraná na odhalenie a dokumentovanie organizovanej trestnej činnosti.
Polícia pátra po utečenom väzňovi
Polícia pátra po utečenom väzňovi. Andreas Polyák je približne 175 centimetrov vysoký, štíhlej postavy, má krátke kučeravé vlasy.
Slovensko kleslo v najnovšom indexe právneho štátu najviac zo všetkých štátov EÚ
Skóre Slovenskej republiky v najnovšom indexe právneho štátu medzinárodnej organizácie World Justice Project (WJP) kleslo medziročne o 2,3 percenta a v rebríčku 143 krajín sa umiestnila celkovo na 36. mieste.