Muskova xAI spustila projekt Grokipédia, rivala „ľavicovej“ Wikipédie
Spoločnosť xAI miliardára Elona Muska v pondelok spustila dlho očakávaný projekt Grokipédia - rivala populárnej internetovej encyklopédie Wikipédia.
Prvá verzia Grokipédie s označením 0.1 mala v pondelok večer viac ako 885.000 článkov v angličtine, Wikipédia ich má viac ako sedem miliónov. Pri spúšťaní novej internetovej encyklopédie Musk sľúbil vylepšenú verziu 1.0 „10-krát lepšiu“ ako je súčasná, ktorá je už teraz „lepšia ako Wikipédia“.
Obsah článkov na Grokipédii je generovaný umelou inteligenciou (AI) a AI četbotom Grok. Wikipédia je komunitná internetová encyklopédia spravovaná dobrovoľníkmi a jej stránky môžu upravovať i bežní internetoví používatelia.
„Cieľom Groka a Grokipedia.com je pravda, celá pravda a nič iné ako pravda. Nikdy nebudeme dokonalí, ale napriek tomu sa budeme snažiť dosiahnuť tento cieľ,“ napísal miliardár na svojej sociálnej sieti X.
Spustenie novej internetovej encyklopédie bolo naplánované na koniec septembra. Omeškalo sa pre potrebu odtiaľ „odstrániť propagandu“. Musk založil projekt Grokipédia, pretože Wikipédia je podľa neho príliš ľavicovo orientovaná a „ovládaná krajne ľavicovými aktivistami“. Rozhnevali ho tiež výzvy na dobrovoľné donácie pre túto bezplatnú platformu.
Stránka o Muskovi na Grokipédii uvádza, že riaditeľ spoločností Tesla a SpaceX „ovplyvnil širšie diskusie o technologickom pokroku, demografickom úpadku a inštitucionálnych predsudkoch, často prostredníctvom X, napriek kritike tradičných médií, ktoré vykazujú systémové ľavicové sklony vo svojom spravodajstve“.
Po 271 dňoch s prasacou obličkou muž nastúpil na dialyzačnú liečbu
Muž z amerického štátu New Hampshire, ktorý žil rekordných 271 dní s geneticky upravenou prasacou obličkou, musel opäť nastúpiť na dialýzu.
V Číne sa šíri nový vírus. Hrozí ďalšia pandémia?
Vírus, ktorý je odolný voči liekom na chrípku, už mohol preniknúť aj do ďalších častí sveta. Hrozí ďalšia pandémia?
Poľština je podľa výskumu najlepším jazykom na zadávanie príkazov pre AI
Poľský jazyk sa podľa výskumu americkej Marylandskej univerzity v Baltimore a spoločnosti Microsoft ukázal ako najpresnejší pri zadávaní príkazov umelej inteligencii.
Vedci pozorovali účinky mRNA vakcín na onkologických pacientov
Výskum priniesol zistenie, ktoré by mohlo pomôcť aj pri liečbe odolných onkologických ochorení.