Vo viacerých krajoch prebieha policajná akcia, zadržali 12 osôb
Na území viacerých krajov Slovenska prebieha v utorok policajná akcia s krycím názvom Gran Turismo, zameraná na odhalenie a dokumentovanie organizovanej trestnej činnosti spojenej s podvodným získavaním áut vyššej triedy v hodnote niekoľkých miliónov eur.
Doposiaľ bolo zadržaných 12 osôb, voči šiestim z nich vzniesli obvinenie. Informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Lea Vilhanová.
Akciu realizuje protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite PPZ v súčinnosti s bratislavskou políciou. Zásah prebieha na území viacerých krajov SR, pričom nasadených je podľa Vilhanovej približne 140 policajtov.
„Aktuálne policajti vykonávajú 12 domových prehliadok (bytových a nebytových priestorov), v rámci ktorých sú zaisťované dôkazy, výnosy z trestnej činnosti a predmety dôležité pre trestné konanie,“ priblížila Vilhanová. Dodala, že bližšie informácie poskytnú po skončení procesných úkonov, v umožnenom rozsahu.
V NÚDCH zrekonštruovali štyri izby, pacientom prinesú lepšie podmienky
V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave zrekonštruovali štyri izby. Zmeny priniesli vyšší hygienický štandard, posilnené bezpečnostné opatrenia a lepšie podmienky pre hospitalizované deti a ich rodičov.
Pri hromadnej dopravnej nehode v Liptovskom Mikuláši sa zranili tri osoby
Hromadná dopravná nehoda v nedeľu (26. 10.) na ceste číslo I/18 v Liptovskom Mikuláši si vyžiadala zranenia troch osôb, dve z nich previezli do nemocnice.
Polícia pátra po utečenom väzňovi
Polícia pátra po utečenom väzňovi. Andreas Polyák je približne 175 centimetrov vysoký, štíhlej postavy, má krátke kučeravé vlasy.
Slovensko kleslo v najnovšom indexe právneho štátu najviac zo všetkých štátov EÚ
Skóre Slovenskej republiky v najnovšom indexe právneho štátu medzinárodnej organizácie World Justice Project (WJP) kleslo medziročne o 2,3 percenta a v rebríčku 143 krajín sa umiestnila celkovo na 36. mieste.