  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 28.10.2025Meniny má Dobromila
13°Bratislava

Polícia vypátrala väzňa, ktorý ušiel v utorok ráno

  • DNES - 10:18
  • Košice
Polícia vypátrala väzňa, ktorý ušiel v utorok ráno

Polícia v Košiciach pátra po utečenom väzňovi. Andreas Polyák je približne 175 centimetrov vysoký, štíhlej postavy, má krátke kučeravé vlasy.

Aktualizované 13:11

Polícia vypátrala 20-ročného väzňa z Trebišova, ktorý v utorok ráno utiekol z pracoviska spoločnosti Vamex v Košiciach. Polícia Košického kraja o tom informovala na sociálnej sieti.

Väzeň sa najprv pokúsil okradnúť 72-ročného muža, no ten sa tašky nevzdal a zlodej ušiel bez lupu. „O pár minút neskôr však v parku napadol 74-ročnú ženu a strhol jej kabelku, v ktorej mala mobil, peňaženku a osobné veci,“ priblížila polícia.

Policajti z Trebišova podľa popisu páchateľa vypátrali, spacifikovali a eskortovali na oddelenie. V parku našli rozhádzané veci z kabelky aj oblečenie, ktoré počas úteku zo seba zhadzoval, aby ho nebolo možné spoznať, tvrdia.

„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove muža obvinil z pokračovacieho zločinu krádeže v štádiu pokusu. Obvinený Koloman je už trikrát súdne trestaný a v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov,“ doplnila košická krajská polícia.

Pôvodná správa

V čase úteku mal oblečené biele nohavice, oranžové tričko, červenú mikinu a bielu šiltovku. Väzeň odišiel z pracoviska spoločnosti Vamex na adrese Lubina 1, Košice.

V prípade, že by občania muža spozorovali, je potrebné ihneď volať linku 158 a nepribližovať sa k nemu. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Podľa doterajších informácií utekal smerom k obchodnému centru Billa na Sídlisku nad jazerom. Po mužovi intenzívne pátrajú policajné hliadky, do akcie sú zapojení policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky, obvodné oddelenia aj psovodi. Pátranie prebieha v súčinnosti so Zborom väzenskej a justičnej stráže,“ uviedli policajti.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hikemates chce zvolať valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov, žiada odvolanie vedenia

Hikemates chce zvolať valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov, žiada odvolanie vedenia

DNES - 14:06Domáce

Najväčší oddiel Klubu slovenských turistov Hikemates iniciuje zvolanie valného zhromaždenia.

Prezident: Verím v zlepšenie vzťahov ČR a SR, narušila ich volebná kampaň

Prezident: Verím v zlepšenie vzťahov ČR a SR, narušila ich volebná kampaň

DNES - 12:54Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini verí vo výrazné zlepšenie a posilnenie vzťahov Českej republiky a Slovenska na politickej úrovni.

Zrušenie nástroja proti drobným krádežiam bolo podľa Maroša Žilinku chybou

Zrušenie nástroja proti drobným krádežiam bolo podľa Maroša Žilinku chybou

DNES - 11:55Domáce

Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje zrušenie nástroja na ochranu spoločnosti pred páchateľmi opakovane sa dopúšťajúcimi drobných krádeží za chybu.

V NÚDCH zrekonštruovali štyri izby, pacientom prinesú lepšie podmienky

V NÚDCH zrekonštruovali štyri izby, pacientom prinesú lepšie podmienky

DNES - 11:08Domáce

V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave zrekonštruovali štyri izby. Zmeny priniesli vyšší hygienický štandard, posilnené bezpečnostné opatrenia a lepšie podmienky pre hospitalizované deti a ich rodičov.

Pri hromadnej dopravnej nehode v Liptovskom Mikuláši sa zranili tri osoby

Pri hromadnej dopravnej nehode v Liptovskom Mikuláši sa zranili tri osoby

DNES - 10:37Domáce

Hromadná dopravná nehoda v nedeľu (26. 10.) na ceste číslo I/18 v Liptovskom Mikuláši si vyžiadala zranenia troch osôb, dve z nich previezli do nemocnice.

Vosveteit.sk
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfónČaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Google Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôrGoogle Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôr
AKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimiAKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimi
Wi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problémWi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problém
Hackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadeniaHackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadenia
Štedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponukuŠtedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponuku
Hudbu z Bluetooth reproduktora ti prerušujú otravné notifikácie? Tento skrytý trik v Samsungu to okamžite zastavíHudbu z Bluetooth reproduktora ti prerušujú otravné notifikácie? Tento skrytý trik v Samsungu to okamžite zastaví
Už vieme, čo zdecimovalo Napoleonovu armádu počas ústupu z Ruska. Vedcom sa po dvoch storočiach podarilo vyriešiť obrovskú záhaduUž vieme, čo zdecimovalo Napoleonovu armádu počas ústupu z Ruska. Vedcom sa po dvoch storočiach podarilo vyriešiť obrovskú záhadu
Anduril vložil mozog do prilby vojaka. Nová AI v prilbe môže rozhodovať o živote a smrtiAnduril vložil mozog do prilby vojaka. Nová AI v prilbe môže rozhodovať o živote a smrti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP