Polícia vypátrala väzňa, ktorý ušiel v utorok ráno
Polícia v Košiciach pátra po utečenom väzňovi. Andreas Polyák je približne 175 centimetrov vysoký, štíhlej postavy, má krátke kučeravé vlasy.
Aktualizované 13:11
Polícia vypátrala 20-ročného väzňa z Trebišova, ktorý v utorok ráno utiekol z pracoviska spoločnosti Vamex v Košiciach. Polícia Košického kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
Väzeň sa najprv pokúsil okradnúť 72-ročného muža, no ten sa tašky nevzdal a zlodej ušiel bez lupu. „O pár minút neskôr však v parku napadol 74-ročnú ženu a strhol jej kabelku, v ktorej mala mobil, peňaženku a osobné veci,“ priblížila polícia.
Policajti z Trebišova podľa popisu páchateľa vypátrali, spacifikovali a eskortovali na oddelenie. V parku našli rozhádzané veci z kabelky aj oblečenie, ktoré počas úteku zo seba zhadzoval, aby ho nebolo možné spoznať, tvrdia.
„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove muža obvinil z pokračovacieho zločinu krádeže v štádiu pokusu. Obvinený Koloman je už trikrát súdne trestaný a v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov,“ doplnila košická krajská polícia.
Pôvodná správa
V čase úteku mal oblečené biele nohavice, oranžové tričko, červenú mikinu a bielu šiltovku. Väzeň odišiel z pracoviska spoločnosti Vamex na adrese Lubina 1, Košice.
V prípade, že by občania muža spozorovali, je potrebné ihneď volať linku 158 a nepribližovať sa k nemu. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Podľa doterajších informácií utekal smerom k obchodnému centru Billa na Sídlisku nad jazerom. Po mužovi intenzívne pátrajú policajné hliadky, do akcie sú zapojení policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky, obvodné oddelenia aj psovodi. Pátranie prebieha v súčinnosti so Zborom väzenskej a justičnej stráže,“ uviedli policajti.
