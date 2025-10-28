Polícia pátra po utečenom väzňovi
Polícia v Košiciach pátra po utečenom väzňovi. Andreas Polyák je približne 175 centimetrov vysoký, štíhlej postavy, má krátke kučeravé vlasy.
V čase úteku mal oblečené biele nohavice, oranžové tričko, červenú mikinu a bielu šiltovku. Väzeň odišiel z pracoviska spoločnosti Vamex na adrese Lubina 1, Košice.
V prípade, že by občania muža spozorovali, je potrebné ihneď volať linku 158 a nepribližovať sa k nemu. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Podľa doterajších informácií utekal smerom k obchodnému centru Billa na Sídlisku nad jazerom. Po mužovi intenzívne pátrajú policajné hliadky, do akcie sú zapojení policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky, obvodné oddelenia aj psovodi. Pátranie prebieha v súčinnosti so Zborom väzenskej a justičnej stráže,“ uviedli policajti.
V NÚDCH zrekonštruovali štyri izby, pacientom prinesú lepšie podmienky
V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave zrekonštruovali štyri izby. Zmeny priniesli vyšší hygienický štandard, posilnené bezpečnostné opatrenia a lepšie podmienky pre hospitalizované deti a ich rodičov.
Pri hromadnej dopravnej nehode v Liptovskom Mikuláši sa zranili tri osoby
Hromadná dopravná nehoda v nedeľu (26. 10.) na ceste číslo I/18 v Liptovskom Mikuláši si vyžiadala zranenia troch osôb, dve z nich previezli do nemocnice.
Vo viacerých krajoch prebieha policajná akcia, zadržali 12 osôb
Na území viacerých krajov Slovenska prebieha v utorok policajná akcia s krycím názvom Gran Turismo, zameraná na odhalenie a dokumentovanie organizovanej trestnej činnosti.
Slovensko kleslo v najnovšom indexe právneho štátu najviac zo všetkých štátov EÚ
Skóre Slovenskej republiky v najnovšom indexe právneho štátu medzinárodnej organizácie World Justice Project (WJP) kleslo medziročne o 2,3 percenta a v rebríčku 143 krajín sa umiestnila celkovo na 36. mieste.